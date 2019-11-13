З вінками і хрестами: в Росії дітям зробили гірку з землі з кладовища

В Омській області Росії в одному з сіл місцева влада насипали гору для дітей із землі з кладовища.

Відповідне відео показали очевидці в соцмережах. На ньому видно, що разом із землею там розкидані вінки, хрести і стовпи від огорож. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ось уявіть, наші діти будуть кататися на цьому. Це блюзнірство натуральне. Віночки, хрестики. І гірка! Які витівники! Під купою глини ховаються з кладовища вінки і хрести", – обурюються місцеві жителі.

Скріншот з відео

Влада вже виправдовується і запевняє, що "ритуальні відходи" прибрали.

В одному з сіл Омської області зробили гірку для дітей із землі з кладовища, з вінками, хрестами, стовпами від огорож.

Уявляєте, який вереск підняли б путінські мудозвони якби таке в Україні? Вандали! Фашисти! Але, оскільки сталося це в РФ, росіянам про це не розкажуть pic.twitter.com/654bVLDdfj - Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) November 12, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Усть-Каменогорськ у Казахстані у торговому домі "Алем" зробили на підлозі мозаїку з фрагментів надгробних пам'ятників прямо з портретами покійних.

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