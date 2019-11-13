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13 листопада • оновлено в 09:01
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З вінками і хрестами: в Росії дітям зробили гірку з землі з кладовища

1.7т
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В Омській області Росії в одному з сіл місцева влада насипали гору для дітей із землі з кладовища.

Відповідне відео показали очевидці в соцмережах. На ньому видно, що разом із землею там розкидані вінки, хрести і стовпи від огорож. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ось уявіть, наші діти будуть кататися на цьому. Це блюзнірство натуральне. Віночки, хрестики. І гірка! Які витівники! Під купою глини ховаються з кладовища вінки і хрести", – обурюються місцеві жителі.

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З вінками і хрестами: в Росії дітям зробили гірку з землі з кладовища

Скріншот з відео

Влада вже виправдовується і запевняє, що "ритуальні відходи" прибрали.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Усть-Каменогорськ у Казахстані у торговому домі "Алем" зробили на підлозі мозаїку з фрагментів надгробних пам'ятників прямо з портретами покійних.

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