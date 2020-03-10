З України випровадили путінського політика, який "повертав" Крим

Українські прикордонники не пустили до країни громадянина РФ, який є членом путінської партії "Єдина Росія" і отримав медаль "За повернення Криму".

Росіянин прибув в аеропорт "Київ" (Жуляни) з Мінська (Білорусь) 9 березня, повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Під час спілкування з прикордонниками росіянин розповів, що прибув в Україну в особистих цілях, а також провести переговори з видобутку граніту. За його словами він є гендиректором одного з ливарно-механічних заводів в РФ.

Держприкордонслужба

"Однак в ході додаткової перевірки прикордонники встановили, що дана особа є членом політичної партії "Єдина Росія", представником громадської ради при ГУ МВС РФ у м Ногінськ, має відзнаки від Президента і Держдуми РФ, Московської обласної думи, МЗС і силових структур, зокрема медаль "За повернення Криму", – йдеться в повідомленні.

В результаті росіянину відмовили у пропуску через кордон і заборонили в'їзд в Україну терміном на 3 роки.

Паспорт громадянина РФ Держприкордонслужба

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні прикордонники не пропустили головного редактора російського телеканалу RTVI і журналіста Олексія Пивоварова.

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