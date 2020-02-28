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28 лютого • оновлено в 10:02
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З російським літаком трапилася НП у небі: він екстрено змінив курс

3.7т
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Пасажирський літак Boeing 777, який вилетів з Міжнародного аеропорту Шереметьєво (Росія), почав екстрено повертатися у Москву. Причиною стала тріщина на лобовому склі.

Про це написали на Telegram-каналі KP.RU, посилаючись на джерела ТАСС. Літак прямував до Бангкоку (Таїланд).

Також РИА Новости з посиланням на екстрені служби повідомили, що на борту – понад 100 осіб. За різними даними, судно прийме Міжнародний аеропорт Внуково або ж Шереметьєво.

З російським літаком трапилася НП у небі. Ілюстрація

З російським літаком трапилася НП у небі. Ілюстрація

Карта руху літака

Карта руху літака

KP.RU

Допис у мережі

Допис у мережі

Скріншот

Допис у мережі

Допис у мережі

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Республіці Комі (Росія) 9 лютого здійснив жорстку посадку літак Boeing 737 авіакомпанії UTair, який виконував рейс із Москви до Усінська. В авіалайнера виникли проблеми з шасі, і він буквально "черевом" прокотився злітно-посадковою смугою.

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Автор
Яра Дорош
Місце
Росія Москва
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-вот где беда,так беда
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