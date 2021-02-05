Одна з головних тез, що її висунув міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на спільній пресконференції з очільником європейської дипломатії Жозепом Боррелем - Євросоюз і Росія повинні домовитися про невтручання в справи країн пострадянського простору, пише Віталій Портніков для espreso.tv.

Російська пропаганда, зрозуміло, буде розповідати нам про конструктивність путінського Ріббентропа. Але все-таки хотілося б задати самовдоволеному Лаврову питання: а яким чином Європейський Союз втручається у справи країн пострадянського простору? Хіба одна з країн Європейського Союзу анексувала Крим? Хіба це військові однієї з європейських країн перебувають на Донбасі? Хіба це європейська країна направляє на Донбас конвої з “гуманітарною допомогою”? Хіба європейські країни визнали незалежність автономій Грузії і ввели на територію цієї країни свої армії? Хіба війська однієї з європейських країн перебувають на території Придністров'я? Хіба це європейські країни продавали зброю одночасно Вірменії та Азербайджану? Хіба європейські країни витрачають мільйони доларів на антидержавну пропаганду на територіях країн пострадянського простору? Хіба це європейські держави шантажують країни пострадянського простору за допомогою поставок газу і нафти, газового транзиту, поставок електроенергії? Хіба це президент однієї з європейських країн говорив про території сусідньої держави як про “подарунок більшовиків” - або ж це Путін про “Новоросію”? Як Європейський Союз втручається у справи країн пострадянського простору?

Як втручається Росія, ми вже знаємо. Росія - держава-вбивця. Росія - держава-агресор. Росія - держава-шантажист. Росія - держава-гвалтівник. І чому потрібно дивуватися, що силовики Путіна тепер б'ють на вулицях російських міст мирних російських громадян - а Лавров радить Боррелю звернути увагу на факти насильства на території самого Євросоюзу? Дивуватися не треба. Скоро ці силовики почнуть просто вбивати росіян - щоб уже ні у кого не було ілюзій, що з Путіним і Лавровим можна про щось реально домовитися.

З політичною шпаною не домовляються. Кремль все одно обдурить.