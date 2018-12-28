''З неба залізяка впала'': експерт пролив світло на таємницю перевалу Дятлова

Рифлений лист заліза, знайдений у районі перевалу Дятлова, де загинули взимку 1959 року дев'ятеро туристів, міг потрапити туди тільки з неба.

Таку думку висловив фахівець із авіаційної техніки, доктор технічних наук Леонід Петров. За його словами, цей предмет за його ваговими характеристиками (дуже легкий) ідеально підходить для авіабудування, пише "Комсомольская правда".

Він пояснив, що його не застосовують для якоїсь іншої техніки.

Таємниця перевалу Дятлова Звезда

"Його використовують тільки в авіації та ракетобудуванні. Мене інше у вашій деталі дивує... Судячи з усього, це фрагмент крупно-рифленої панелі пристойної товщини, схожої на авіаційну. Але є одна дивина. Поверхня панелі не оброблена механічно. А такого ні в авіації, ні в ракетобудуванні бути не може. Простими словами це пояснюється так. Усі деталі для літаків, ракет повинні бути гладкими, щоб чітко входити в потрібні пази і щільно прилягати одне до одного. Тут же абсолютно груба поверхня, жорстка і шорстка. Саме тому мені складно сказати, де взагалі могла застосовуватися подібна деталь", — підкреслив Петров.

За його словами, дуже дивує, що ця деталь виявилася у тайзі.

"Ну тоді з неба залізяка впала. Не туристи ж туди притягли 10-кілограмовий уламок. Можна припустити, що з літака, наприклад, скинули якийсь вантаж. Але який? І що це було?" — сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася версія про те, що групу туристів на перевалі Дятлова могла вбити ракета, яка збилися із курсу.

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