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''З неба залізяка впала'': експерт пролив світло на таємницю перевалу Дятлова

29.1тЧитати матеріал російською

Рифлений лист заліза, знайдений у районі перевалу Дятлова, де загинули взимку 1959 року дев'ятеро туристів, міг потрапити туди тільки з неба.

Таку думку висловив фахівець із авіаційної техніки, доктор технічних наук Леонід Петров. За його словами, цей предмет за його ваговими характеристиками (дуже легкий) ідеально підходить для авіабудування, пише "Комсомольская правда".

Він пояснив, що його не застосовують для якоїсь іншої техніки.

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"Його використовують тільки в авіації та ракетобудуванні. Мене інше у вашій деталі дивує... Судячи з усього, це фрагмент крупно-рифленої панелі пристойної товщини, схожої на авіаційну. Але є одна дивина. Поверхня панелі не оброблена механічно. А такого ні в авіації, ні в ракетобудуванні бути не може. Простими словами це пояснюється так. Усі деталі для літаків, ракет повинні бути гладкими, щоб чітко входити в потрібні пази і щільно прилягати одне до одного. Тут же абсолютно груба поверхня, жорстка і шорстка. Саме тому мені складно сказати, де взагалі могла застосовуватися подібна деталь", — підкреслив Петров.

За його словами, дуже дивує, що ця деталь виявилася у тайзі.

"Ну тоді з неба залізяка впала. Не туристи ж туди притягли 10-кілограмовий уламок. Можна припустити, що з літака, наприклад, скинули якийсь вантаж. Але який? І що це було?" — сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася версія про те, що групу туристів на перевалі Дятлова могла вбити ракета, яка збилися із курсу.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

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Dell Alex
Dell Alex
Рыдаю. От хохота. Над глупостью эксперДа и просто феерическим идиотизмом "обозовцев". Чувак заявил "я ни хрена не знаю и не понимаю", а "обозовцы", со свойственной журнашлюхам изобретательностью, тут же сообщили о "пролитии света". На что проливать? На то, что давно выяснено? Спирт они пили метиловый, вместо этилового. Следы которого были обнаружены не только в емкостях, но и на ткани. Отсюда и записи о внезапной слепоте, потере ориентации и т.д. Отсюда и склеивание ласт. А журнашлюхи до сих пор носятся с "тайной перевала Дятлова" ))))
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