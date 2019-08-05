В органах госбезопасности СССР ходила легенда, что неформальным девизом КГБ на самом деле являлось: "Толкового сделать ничего не способны, но зато "нагадить" умеем профессионально". Российские спецслужбы, являющееся безусловным правопреемником "конторы" продолжают работать в том же самом ключе пытаясь разрушить созданное цивилизованными людьми, что, по их мнению, должно помочь "решить собственные проблемы": легализацию захваченных территорий, снятие санкций и, важнейшую – сохранение путинского режима.

Прямо сейчас разворачивается новая "баталия", в которой старушку Европу, которая думала, что если России потакать - она не тронет, будут брать за "мягкие места" со всей, как говорится, "пролетарской беспощадностью". Украине тоже "достанется", ведь мягкий "молдовский" сценарий с максимальным внедрением агентуры Кремля в украинский политикум не прошел. Но потомственной гэбне галифе ширинкой назад поворачивать не хочется – чекисту Володе о каких-нибудь успехах докладывать надо.

В качестве воздействия выбраны традиционные в последнее время механизмы, действие которых достаточно эффективно себя проявило. Наша страна нам безусловно ближе, с нее и начнем.

Конфликт по национальному признаку

Главное, что путинские спецслужбы прямо сейчас пытаются добиться в Украине – "раскачивание ситуации" с конечной целью реализации "сирийского сценария" - война всех против всех, что создаст для РФ "миротворческие предпосылки".

31 июля 2019 года в Харькове в Молодежном парке "вандалы" второй раз за неделю осквернили памятный знак в честь погибших воинов УПА разрисовав памятник в цвета польского флага и написав ругательство на польском языке. Почему дважды? В первый раз была допущена существенная ошибка – надпись сделали белой краской, она была нечитабельна, именно это и исправили во второй раз – сделали черной.

Скажете "дети баловались"? Ничего подобного – данное событие укладывается в длинную череду подобных: в феврале 2018 г. дважды за месяц совершались попытки поджога Венгерского культурного центра в Ужгороде. В том случае, исполнители были оперативно установлены и задержаны, ими были граждане Польши, а "цепочка" привела к российским спецслужбам. Из более давнего – имитация притесняемых в современной реальности на Волыни поляков, обстрел польского консульства в Луцке, попытка подрыва памятника венгерским племенам на Верецком перевале, антисемитские выходки, акции протеста наемных гагаузов в Одесской области, которые имитировали возмущенных болгар, еще много чего. "Волынская трагедия" вообще всегда стоит на повестке российских спецслужб как инструмент для разжигания дипломатических конфликтов между Польшей и Украиной в моменты сближения двух стран.

В процесс "включился" даже В. Медведчук который заявлениями посмотрите, сколько человек не проголосовало на выборах в Украине и им подобными преследует цель "раскрутить" тему "ущемления русского меньшинства" в нашей стране. Идиотизм, конечно, поговорил бы сначала с теми, кто в окопах Донбасса говоря на чистом русском останавливал агрессию РФ, но осуждать его, скорее всего, не стоит. Ведь ему, наверное, надо тоже что-нибудь куму докладывать.

Работа также ведется и в "обратном" направлении – вспомним как в Варшаве, Жешуве и Люблине россияне профинансировали демонстрации вблизи посольства Украины, а также у здания Сейма под лозунгом "Стоп войне в Украине! Стоп преступлениям бандеровцев!", в которых приняли участие националистическая организация "Лагерь Великой Польши" и "Всемирный конгресс крессов".

Основная цель данных действий - искусственное создание в Украине конфликта по "национальному" признаку, что по сценарию авторов такого плана должно привести к созданию напряжения и, в идеале, к "горячей фазе". Кроме того, страны, этнические представители которых, по версии российской пропаганды "ущемляются" в нашей стране должны прекратить поддержку Киева в любой форме, а в наилучшем варианте еще и встать на "защиту прав нацменьшинств".

Неудивительно, что данные действия полностью синхронизированы с российской государственной машиной, вспомним раскрутку в российских СМИ "проблемы языкового закона" и даже попытку вывести данный вопрос на мировой уровень на Совбезе ООН. По данному, в общем-то, убогому замыслу после этого Украину можно будет "брать голыми руками".

Но проблема российских спецслужб в том, что украинцы сверхтолерантная нация (по международным опросам одна из самых спокойных в этом смысле в Европе) и, в том числе, поэтому и сами нацменьшинства в принципе все устраивает в нашей стране. Потому "обратка" от описанных выше провокаций станет лишь поводом для очередного визга роспропаганды – ситуацию в стране раскачать не получится. Но голову надо держать холодной и реагировать на традиционные происки гэбни без особых эмоций. Которые помогут сдерживать оперативные действия спецслужб и правоохранителей, как по предотвращению, так и раскрытию подобных "активок".

Цена европейских договорняков

А вот старушку Европу, скорее всего, ожидают большие потрясения. Но тут сами виноваты, российские спецслужбы как зверь дикий, даже если будешь кормить и гладить - все равно руку укусит. Именно поэтому любой "договорняк" с ними – бессмысленный по своей сути иначе долгие годы оплачиваемая российскими налогоплательщиками европейская агентурная сеть создавалась зря.

Подконтрольные Кремлю неофашистские, исламофобские, радикальные (правого и левого толка) и просто пророссийские организации были профинансированы в таком объёме, что Сибирь тысячу раз можно было потушить.

Конечной традиционной целью Кремля является продвижение проекта "русского мира", который должен реставрировать утраченные Россией позиции на европейском пространстве, что планируется реализовать за счет раскола стран ЕС и НАТО. Прямо сейчас активизация агентуры вызвана "неправильной" позицией Европы по отношению к санкциям против РФ и "Северному потоку - 2" с которым, кстати, очень большие проблемы.

Для "работы" по европейскому направлению Кремлем выбраны хорошо проверенные методы. Если где-нибудь в Брюсселе кажется, что Сирия далеко – она идет к вам. Пока Б.Асад делает селфи ужина в шикарном ресторане, его российские друзья не прекращая бомбят провинцию Идлиб, причем целями преимущественно являются мирные поселения. В результате, по некоторым оценкам, начиная с апреля 2019 года в этом регионе лишились жилья около 400 тысяч (!!!) жителей, а это – готовые беженцы, которым "вежливые люди" подскажут, что и как надо делать для "переезда" в Европу.

Следует также ожидать активизацию европейского радикального движения. Уверен, что прямо сейчас российские "рыцари плаща и кинжала" дорабатывают "на местности" давно разработанные планы: "желтые жилеты", Brexit или независимая Каталония - все в версиях 2.0 и хорошо, если закончится только этим, без очередной волны терактов.

Среди используемых Россией "гнезд" радикалов за пределами сраны на сегодня наиболее выделяется Сербия – традиционный союзник, фактически ставшая "базовой точкой" для "залегания на дно" засветившихся радикалов и транзита оружия. Проводниками интересов Кремля стали "Сербский обид" и Сербское народное движение "Наши" которые вступив в союз с Сербской радикальной партией" под руководством Воислава Шешеля создали на территории этой страны неформальную группу, деятельность которой также полностью координируется и финансируется российскими спецслужбами.

Планируется также использовать "выпускников" созданной Службой внешней разведки РФ в конце 1990-х годов сети специальных тренировочных баз для неофашистов на территории Европы, в первую очередь речь идет об Испании, Франции и Германии. С учетом, что в эти лагеря для тренировок завозились радикальные элементы и из других стран, а обучение велось на профессиональной основе: им выдавались деньги, обеспечивалось прикрытие, создавалась легенда, боюсь Европе все-таки что-то пора уже сделать.

В любом случае, российские "рыцари плаща и кинжала" будут продолжать "цивилизационный бой" своих прародителей разрушая созданное другими людьми, ведь сами построить что-нибудь путное они не в состоянии.

Они разрушители, а не созидатели.

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