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Юрій Гиммельфарб
Юрій Гиммельфарб
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Олександр Глущенко
Олександр Глущенко
Російський публіцист, полковник запасу Всі статті автора

"Кранты вашему Горбачеву": ГКЧП, как это было

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28 лет назад в Москве проходил т.н. путч ГКЧП – государственная комиссия по чрезвычайному положению. 19 августа граждане узнали об этом под "Лебединое озеро", 20 августа проходили основные события и защита Белого дома. А уже 21-го августа президент Борис Ельцин выступал с танка.

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Радиация из России зацепила Крым и Донбасс

Президент СССР Михаил Горбачев был арестован в Форосе. Спустя два дня, 21 августа путч был подавлен. Как эти события воспринимали в провинции? Что происходило в те дни в других городах Советского Союза?

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Автор
Юрій Гиммельфарб, Олександр Глущенко
Особи
Борис Єльцин Михайло Горбачов
Місце
Росія Москва
Теги
Новини Росії СРСР
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