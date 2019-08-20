28 лет назад в Москве проходил т.н. путч ГКЧП – государственная комиссия по чрезвычайному положению. 19 августа граждане узнали об этом под "Лебединое озеро", 20 августа проходили основные события и защита Белого дома. А уже 21-го августа президент Борис Ельцин выступал с танка.
Президент СССР Михаил Горбачев был арестован в Форосе. Спустя два дня, 21 августа путч был подавлен. Как эти события воспринимали в провинции? Что происходило в те дни в других городах Советского Союза?
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