Yе НЛО і не хімзброя: експерт озвучив перші висновки у справі загибелі на перевалі Дятлова

У результаті проведеного експерименту на злощасному перевалі Дятлова, який убив у 1959 році 9 туристів, можна констатувати, що все ж могла мати місце лавина.

Експерти допускають отримання дятлівцями тілесних ушкоджень під натиском щільного снігу. Зокрема, про це заявив фахівець-гляціолог Віктор Поповнін, повідомляє "Газета.ру".

Зазначено, що мінімальна крутизна схилу для сходу снігу повинна бути 12-15 градусів, а на місці, де туристи встановлювали намет, вона перевищувала 20 градусів.

Перевал Дятлова Архівне фото

"Піднявшись на місце і провівши необхідні вимірювання, я переконався: цей схил, безумовно, відноситься до лавинонебезпечних. У тому місці, де стояла палатка, кількість снігу навіть у цьому році, коли опадів було небагато, вимірюється від 1 до 1,6 метра. Якщо снігу було більше і він був більш щільним, це могло спровокувати лавину досить великих розмірів ", — пояснив експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше судмедексперт заявив, що туристів, які таємничо загинули на перевалі Дятлова в 1959 році, могли катувати перед смертю.

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