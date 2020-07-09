Янукович святкує ювілей: у Путіна висловилися про привітання

Глава Росії Володимир Путін може привітати колишнього президента України Віктора Януковича з Днем народження.

При цьому привітання з 70-річчям може бути зроблено не публічно. Про це ТАСС розповів прессекретар лідера росіян Дмитро Пєсков.

"Я не можу цього виключати (привітання Путіна Януковича – Ред.), бо поки мені невідомо про те, що президент дзвонив Януковичу. Оскільки він (Янукович – Ред.) не є чинним президентом, то навіть якщо такий дзвінок відбудеться, ми не обов'язково про це будемо повідомляти", – повідомив Пєсков.

Прессекретар додав, що Путін "щодня багатьох вітає з днем народження".

Також Пєсков відповідаючи на питання про можливе повернення Януковича до влади, сказав, що не має такої інформації.

"Я просто не знаю, міряється його рейтинг і, якщо міряється, то ким", – так пояснив представник Кремля.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишньому президенту України Віктору Януковичу 9 липня виповнилося 70 років.