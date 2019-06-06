Сенсация: в России прошла самая быстрая операция по увеличению пениса. Один немолодой человек заподозрил неладное и обратился к специалистам, чтобы они произвели анализ, какого же размера у него сейчас пипирка. Оказалось, что трунчик пенсионера Владимира П. из Санкт-Петербурга скукоржился до исторического минимума за 13 лет и составляет 30,1 миллиметра.

Новини Зеленский и Путин подпишут новые соглашения по Донбассу

В тоже время 68% окружающих все равно одобряют хозяйство старика. Ну ему от этого не легче – с таким петушком очень сложно грозит соседу по даче, который постоянно жжет шины и поет обидные песни с матюками. Поэтому врачи из ВЦИОМ собрались и всего за три дня увеличили размер Вовиного жужика до 72,3 км. И это во внерабочем состоянии.

И второе: экстренная новость – власть в России захватили уже борсуки-эсеры, и Путин уже купил билет в один конец на колесо обозрения. Он катается уже 866-й круг, вся Москва уже заблевана Путиным и эсерами. Официального подтверждения этой информации нет, но все равно осторожно, не поскользнитесь.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.