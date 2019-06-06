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/Блоги - Новини Росії

Яніна Соколова
Яніна Соколова
ЖурналістВсі статті автора

Путин купил билет в один конец

5.5тЧитати матеріал російською

Сенсация: в России прошла самая быстрая операция по увеличению пениса. Один немолодой человек заподозрил неладное и обратился к специалистам, чтобы они произвели анализ, какого же размера у него сейчас пипирка. Оказалось, что трунчик пенсионера Владимира П. из Санкт-Петербурга скукоржился до исторического минимума за 13 лет и составляет 30,1 миллиметра.

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В тоже время 68% окружающих все равно одобряют хозяйство старика. Ну ему от этого не легче – с таким петушком очень сложно грозит соседу по даче, который постоянно жжет шины и поет обидные песни с матюками. Поэтому врачи из ВЦИОМ собрались и всего за три дня увеличили размер Вовиного жужика до 72,3 км. И это во внерабочем состоянии.

И второе: экстренная новость – власть в России захватили уже борсуки-эсеры, и Путин уже купил билет в один конец на колесо обозрения. Он катается уже 866-й круг, вся Москва уже заблевана Путиным и эсерами. Официального подтверждения этой информации нет, но все равно осторожно, не поскользнитесь.

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Автор
Яніна СоколоваЯніна Соколова
Тема
російська пропаганда
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
пропагандаросійські телеканали
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Компасов Джип
Компасов Джип
И вот ЭТО на Украине печатают и читают?!!! Пиз...ц стране...
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Shlagov Poster
Shlagov Poster
Янина явно имеет огромные проблемы в сексуальной жизни и прикинувшись журналисткой пытается их как то компенсировать.
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Что ты несёшь, опять накурилась в лечебных целях?
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