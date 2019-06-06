Сенсация: в России прошла самая быстрая операция по увеличению пениса. Один немолодой человек заподозрил неладное и обратился к специалистам, чтобы они произвели анализ, какого же размера у него сейчас пипирка. Оказалось, что трунчик пенсионера Владимира П. из Санкт-Петербурга скукоржился до исторического минимума за 13 лет и составляет 30,1 миллиметра.
В тоже время 68% окружающих все равно одобряют хозяйство старика. Ну ему от этого не легче – с таким петушком очень сложно грозит соседу по даче, который постоянно жжет шины и поет обидные песни с матюками. Поэтому врачи из ВЦИОМ собрались и всего за три дня увеличили размер Вовиного жужика до 72,3 км. И это во внерабочем состоянии.
И второе: экстренная новость – власть в России захватили уже борсуки-эсеры, и Путин уже купил билет в один конец на колесо обозрения. Он катается уже 866-й круг, вся Москва уже заблевана Путиным и эсерами. Официального подтверждения этой информации нет, но все равно осторожно, не поскользнитесь.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.
Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.