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10 вересня • оновлено в 22:39
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Яніна Соколова
Яніна Соколова
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Москву основал киевский князь: ответ Дмитрию Киселеву

28.7т Читати матеріал російською

Дмитрий Киселев в очередной раз наступил на исторические грабли, которые до этого были мотыгой, до того палкой-копалкой, а до этого – палкой.

Вот что он сказал в своем видео:

"Вот города, основанные при русских царях, когда эта территория была в составе России. Сумы – 1965 год, Харьков – 1656 год, Кировоград – 1754 год, Запорожья, как Александровск – 1770 год, Кривой Рог – 1775".

Все-все, Дима, мы твою логику поняли. А теперь давайте поговорим о городах, основанных с благоволения Киевской Руси. Москва, основана в 1147 году великим киевским князем Юрием Долгоруковым. Ярославль, основан в 1010 году великим киевским князем Ярославом Мудрым. Владимир основан в 990-м году великим князем… Догадайтесь каким?

Новини
В России раскручивается истерия

Этот список можно продолжать очень долго и вписать даже золотое кольцо.

Вы это зачем говорили? Затем, что все города, основанные русскими царями, принадлежат России? Получается, что все города, основанные киевскими князьями, принадлежат Киевской Руси. Поэтому у меня есть предложение – переименовать Украину в Киевскую Русь. Тогда отпадут все эти ваши: вас не существовало, верните Новороссию, Ленинвассоздал и мы заживем дружно и счастливо, вместе со своим любимым младшем братом.

Стоит ли Украине изменить название на Киевскую Русь, чтобы один сосед с востока ох*ел?

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Автор
Яніна Соколова Яніна Соколова
Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Дмитро Кисельов
Місце
Росія
Теги
пропаганда Новини Росії
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док бот
док бот
я понял!это мания или ноу-хау,скурить учебник по истории после букваря в туалете школы. они знают что такое школа или были заняты копкой черного моря и русла Днепра?
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Если гов но назвать павидлом, то это будет павидло из го вна. Если окраину назвать Киевской Русью - это будет очень потешная Киевская Русь...А государственный язык какой будет? Древне русский? (Древнеокраинского нет по причине отсутствия оного в те времена) Ущербность в названии "Украина" безусловно ощущается "патриотами"...но переименование будет очень смешным и нелепым..как впрочем вся короткая история этого новообразования искусственного...которое не спасет никакое переименование...
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Revenge Astroboy
Revenge Astroboy
янынин рот пороли все
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