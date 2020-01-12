"Якщо ви проявляєте нелояльність..." Стало відомо про підлі методи вербування в КДБ

Колишній підполковник КДБ Володимир Попов, який в органах нацбезпеки СРСР курував спортивні збірні команди та творчу інтелігенцію, розповів, що в КДБ його "затягли шантажем, сам він патріотом спецслужб ніколи не був".

Таке зізнання він зробив в інтерв'ю OBOZREVATEL, розповідаючи про специфіку роботи в КДБ часів Союзу. За його словами, в інституті він був старостою групи, а в майбутньому хотів займатися наукою, маючи при цьому дві освіти – юридичну і журналістську.

Володимир Попов

"Одного разу отримав лист, в якому було написано "для розгляду перспектив вашої кар'єри просимо зателефонувати за таким-то телефоном". Як виявилося, це був телефон одного з підрозділів КДБ. Зустрілися зі мною на Кузнецькому мосту і почали таку розмову. "От ви служили в Німеччині, а тепер вчитеся, хороший студент, ми вам пропонуємо роботу в КДБ". Я сказав: "Ні, дорогі, я три роки відслужив солдатиком, а ви мені знову пропонуєте погони, до того ж на 25 років. Я хочу наукою займатися". А мені відповідають: "Ви неправильно розумієте, ви комсомолець, вам довіряють важливу функцію – захист державної безпеки країни, і якщо ви проявляєте нелояльність, у нас виникають питання, чи можете ви в подальшому працювати за тими професіями чи ні". Так що я не був патріотом спецслужб, більш того, мене туди просто затягли шантажем", – запевнив Попов.

На уточнення OBOZREVATEL, які КДБісти насправді, він відповів, що всі вони кар'єристи. Все, що робили, робили заради кар'єри, грошей, хороших умов, безкоштовних квартир і пайків.

"Мені доводилося працювати з високими партійними чинами. Моя перша закордонна поїздка була в 1978 році в Копенгаген на чемпіонат з кульової стрільби. Керівником делегації був комісар у партизанському загоні, герой Радянського Союзу. 23 лютого відзначали День радянської армії та військово-морського флоту. Він вважав за краще відправити мене на прийом, а сам проводив час з молоденькою перекладачкою. Все, що було в СРСР – це брехня і цинізм з самого верху і низу. За всі мої роки роботи в КДБ я жодного переконаного комуніста не зустрів. Може, мені не пощастило, але жодного не було. Всі пройдисвіти. Працювали заради грошей і кар'єри", – запевнив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії оприлюднили характеристику-рекомендацію Комітету державної безпеки (КДБ) СРСР на нинішнього президента Росії Володимира Путіна. У них зазначено, що Путін з 1975 року перебував на обліку в комсомольській організації Управління КДБ. Під час роботи він нібито зарекомендував себе як "виконавчий, дисциплінований і сумлінний співробітник".

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