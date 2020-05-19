Якщо Путін піде: у Росії спрогнозували варіанти зміни влади

Майже незамінного президента Росії Володимира Путіна елементарно можуть прибрати з влади. Для цього в РФ існує декілька варіантів.

Таке припущення озвучив колишній радянський розвідник та однокурсник російського лідера з інституту КДБ Юрій Швець. Думкою він поділився в інтерв'ю "Гордону".

"Пам'ятайте, Горбачов пішов у Форос, Путін пішов у бункер на Валдаї. Тепер він – Путін завалдайський. Крапка. Ніхто навіть питати не буде. Або взагалі куди-небудь він пішов, десь здалеку спостерігає. Або інфаркт, або ще щось на кшталт того – варіантів безліч, і вони навіть не принципові", – сказав він.

Юрій Швець та Володимир Путін

За словами Швеця, який більше 25 років проживає у США і став там аналітиком бізнес-розвідки, під час зміни влади в Росії бажано все зробити так, "щоб крові не було".

"Все-таки початок ХХІ століття. Все інше пройде – і ніхто навіть не пискне. Тому що вже створена достатня психологічна та інформаційна основа для того, щоб людину видалити", – переконаний він.

Ексрадянський розвідник зазначив, що останні 20 років усі засоби масової інформації Росії створювали образ "путенкінленда" – так звану матрицю, абсолютно фейковий образ Путіна та Росії.

"І ось вона впала з настанням епідемії коронавірусу, як картковий будиночок", – наголосив Швець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у цьому ж інтерв'ю Юрій Швець заявив, що здоров'я президента РФ Володимира Путіна останнім часом сильно похитнулося, а його хвороба, можливо, пов'язана з "головою і психікою".