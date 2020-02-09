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9 лютого • оновлено в 19:03
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Якщо Путін піде достроково: Соловей розповів про майбутнє Росії

4.7т
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Якщо президент Росії Володимир Путін піде зі свого поста достроково, в країні почнеться криза, але громадянської війни не буде.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів російський політолог Валерій Соловей. За його словами, значно важливіше, хто опиниться при владі після Путіна – реалістичний уряд чи кремлівські силовики.

"Після того як Путін піде, нічого апокаліптичного в Росії не трапиться. Буде політичний безлад, криза. Внесення правок в російську Конституцію – це початок політичної кризи. Система держуправління ставиться під сумнів. Криза набуде відкритих форм, але до громадянської війни це не призведе", – впевнений політолог.

Володимир Путін і Дмитро Медведєв

Володимир Путін і Дмитро Медведєв

Правда.ру

За його словами, критично важливим є питання – хто потім опиниться при владі в Росії після Путіна.

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"Зараз це передбачити неможливо. Якщо буде більш-менш реалістичний уряд, він врегулює відносини з Україною і навколишнім світом. Не зовнішня політика буде для нього пріоритетом, а вирішення внутрішніх завдань. Однак у Кремлі є люди, значно небезпечніші для світу, ніж Путін. Це силовики, і влада може опинитися в їхніх руках", – підсумував Соловей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами російського політолога Леоніда Радзіховського, Путін більше не буде балотуватися на президентських виборах і може піти зі свого поста до 2024 року.

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Автор
Катерина Іванова
Особи
Володимир Путін Валерій Соловей
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
БЫЛО 52 МЛН. УКРАИНЦИВ, А СТАЛОСЬ - 37 МЛН. ЦЕ ГЕНОЦИД ЧИ ГОЛОДОМОР????
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Обоз, тебе не надоело мусолить это интервью, которое этот долбодятел тебе дал две недели назад? Нация д*билов.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Шо это за Соловей??Где вы их выкапываете ?Я про него не слышал,хотя слышал много кого.
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