"Якась ганьба": мережу розлютило публічне зізнання у любові Путіну

На з'їзді Російського союзу промисловців і підприємців росіянка викрикнула "слова любові" до президента Володимира Путіна, чим викликала гнів у мережі.

Відповідним відео з заходу поділився в Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов. "З'їзд РСПП демонструє бізнес-активність", – підписав він. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Після закінчення з'їзду в залі почулося: "Ви кращий президент Росії! Ми вас любимо!" Аудиторія приєдналася гучними оплесками.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Однак серед користувачів явне підлабузництво до Путіна викликало бурю негативних емоцій. Росіяни згадали часи СРСР і відзначили, що не вистачає тільки "зигування".

"Співають дифірамби", "Якась ганьба", "Я обіс*ався від розчулення", "Найняли повію за 10 доларів", "Черговий шабаш", "Поцілуйте його в п'яту точку", "Брехливі ж*полизи", " Мамо рідна, скільки ж підлабузників", – написали в коментарях.

"Ви кращий президент Росії! Ми вас любимо!": З'їзд РСПП демонструє бізнес-активність pic.twitter.com/zj9a25P0Rk - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 14 березня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін зганьбився перед підприємцями, намагаючись процитувати уривок з байки Івана Крилова "Зозуля і півень".

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