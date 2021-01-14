Трохи більше сотні років тому, в лютому 1917 року в Російській імперії відбулася Лютнева революція, в ході якої цар Микола Другий зрікся престолу, і в Росії закінчилася епоха монархічного правління. До влади прийшов Тимчасовий уряд, який називався так тому, що приймав владу в Росії до майбутніх виборів - до яких він не досидів, будучи скинутим більшовиками в ході Жовтневого перевороту.

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Многие по старой советской программе продолжают считать, что Ленин якобы сверг царя — но это не так, фактически Ленин сверг законное и демократическое Временное правительство путём вооружённого переворота против демократии. Фактически, большевики пришли к власти путём обмана и военных действий против собственного народа — так как понимали, что на честных выборах у их популистских лозунгов будет не слишком-то много шансов. Особенно забавно кстати было наблюдать, как советские историки и пропагандисты вылезали из кожи, пытаясь как-то "объяснить" этот факт в своей совковой пропагагде — "а вот Керенский... он вообще такой противный был! Френч носил! А удрал в женском платье, ахах как смишно! Хорошо что мы его свергли."

Позже те самые большевики начали вести против собственного народа войну и бомбить крестьян газовыми снарядами — но это как говорится уже другая история. В сегодняшнем посте мне хотелось бы написать о том, какой была бы Россия без Ленина и без Октябрьского переворота в целом — как мне кажется, всё было бы только лучше.

Итак, в сегодняшнем посте и в комментариях к нему — обсуждаем, какой была бы Россия без Ленина.

Вот какой была бы Россия:

1. Россия сохранила бы нормальные отношения с европейскими странами (которые практически всю советскую историю воспринимали коммунистов как бандитов, осуществивших переворот, и в общем-то справедливо). Не родилась бы советская конспирология а-ля "Обама писяет в наших подъездах" и "нас уничтожают планом Даллеса", Россия осталась бы в русле общеевропейской истории и сама воспринимала бы себя как тот самый цивилизованный Запад по отношению к менее развитым южным и восточным странам.

2. В стране не было бы гражданской войны и последующей социальной напряженности, сохранявшейся десятилетиями. Ликвидация сословных неравенств произошла бы мирным путём — не урезанием прав "высших сословий", а уравнивания с ними в правах низших.

3. Не было бы концлагерей и репрессий, не произошло бы то, что многие исследователи называют "антропологическим сдвигом" — практически тотальное и полное уничтожение интеллигенции старых времен и приходу в руководящие слои людей из низов, часто не обогащенных ни интеллектом, ни порядочностью, ни человечностью.

4. Развитие промышленности и индустриализация проходила бы мирно — не путем отбирания последнего зерна у голодных крестьян и выставления заградотрядов на границах украинских сёл, а путём мирного развития частных компаний и полноценной торговли с партнерами в других странах.

5. Отделение религии от государства также произошло бы мирно. Не было бы взорванных церквей и убитых религиозных деятелей, религия заняла бы в обществе примерно то же место, что и в Европе — кто хочет верит, кто хочет нет, никто ничего никому не навязывает. И как следствие — не было бы нынешнего религиозного "ренессанса", когда религиозные фундаменталисты везде лезут со своими идеями, пихают религию в образовательные учреждения и т.д.

6. Не было бы коммунальных квартир, советских магазинов, "бесплатного" жилья, советской медицины, трудового рабства и дефицита. Пьянства, пожалуй, тоже было бы поменьше.

7. Курёхин не записал бы своё эпичное видео "Ленин-гриб")

В общем как-то так. Я не идеализирую Российскую Империю — это было в общем-то неповоротливое и довольно отсталое в правовом отношение государство, которое требовало радикальных реформ, но Октябрьский переворот всё еще больше испортил. Без большевизма и без Ленина было бы только лучше.

А как считаете вы? Без коммунистов было бы хуже или лучше?

Расскажите, интересно.

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