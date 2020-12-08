Насправді, я довго думала, чи публікувати лінк на це розслідування. Мова йде про текст, який написаний на основі листів із зламаної пошти Кирила Шамалова, екс-зятя Путіна.

Вирішила, що важливо і нам про це знати. З точки зору дослідження теми і роботи по перевірці фактів, і, звісно, з точки зору повного політичного нахабства. Жаль лише, що такі довжелезні тексти не читають любителі Росії взагалі і Путіна зокрема.

Отже: "Кирилл и Катя: любовь, разлука, офшоры и неограниченный ресурс. История самой тайной пары России". Лінк.

"Архив писем Кирилла Шамалова представляет безусловный общественный интерес. В его письмах есть сведения о том, что:

- Шамалов вместе с дочерью Владимира Путина тратил сотни миллионов рублей и миллионы евро на обустройство роскошного быта в России и во Франции в то время, как президент России запретил элитам владеть зарубежными активами и не переставал пугать рядовых граждан "атаками Запада".

- Вскоре после женитьбы на дочери президента Шамалов стал самым молодым долларовым миллиардером страны; он за бесценок — в миллионы раз дешевле рыночной стоимости — скупал акции крупнейшей нефтехимической компании России.

- Зять президента мог использовать свое высокое положение и знакомства с самыми высокопоставленными чиновниками России для продвижения собственных интересов и интересов своих партнеров по бизнесу".

Я можу собі лише уявити, що почнеться в Росії, коли Путін здохне. Можу лише уявити…

А на фото - екс-зять і молодша донька Путіна, "таємнича" Катя Тіхонова.