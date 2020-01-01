У Росії показали, як змінювалася зовнішність Путіна за 20 років

Російські журналісти показали, як змінювався зовнішній вигляд президента РФ Володимира Путіна за 20 років його перебування при владі.

Фотографії були опубліковані виданням МК. Там нагадали, що про призначення тоді ще прем'єра Володимира Путіна виконуючим обов'язки глави держави стало відомо 1 січня 20 років тому. Тоді в новорічну ніч 31 грудня Борис Єльцин оголосив, що покидає крісло президента.

"Вперше новорічне звернення було подвійним: слідом за Єльциним перед росіянами, які сидять за святковим столом, до нації звернувся Путін.

Ілюстрація. Володимир Путін

Відтоді в Росії виросло покоління вже досить дорослих зараз людей, яке не знає "життя без Путіна", – сказано в матеріалі.

Уточнюється, що журналісти зібрали кадри "ВВП різних років", за якими можна простежити, як змінювався образ російського лідера.

Голова Уряду Росії Володимир Путін під час голосування на виборах. Фото Геннадій Черкасов. 1996 р.

Голова Уряду Росії Володимир Путін під час голосування на виборах. Фото Геннадій Черкасов. 1996 р.

Прем'єр-міністр Росії. Фото AP. 1999 р.

Путін на Кубку Кремля. Фото Володимир Чистяков. 1999 р.

Президент Росії Володимир Путін. Фото Михайло Ковальов. 2001 р.

Президент Росії Володимир Путін. Фото Олександр Астаф'єв. 2003 р.

2007 р.Фото Олександр Астаф'єв

Новорічне звернення. 2005 р.

З керівником академії Іллею Глазуновим. 2006 р.

2004 р. Фото AP

Виступ Володимира Путіна на церемонії вступу Дмитра Медведєва на посаду Президента Росії. 2008 р.

На урочистому відкритті в Пензенській області Року сім'ї. 2008 р.

На відпочинку в Туві. 2009 р.

Президент Дмитро Медведєв з головою уряду Володимиром Путіним. 2010 р.

2010 р.Фото Михайло Ковальов

Дмитро Медведєв і Володимир Путін в каплиці на території резиденції глави держави ставлять свічки в пам'ять про загиблих в авіакатастрофі під Смоленськом. 2010 р

Робоча зустріч із головою уряду Дмитром Медведєвим. 2012 р.

2012 р. Фото AP

Із головою уряду Дмитром Медведєвим. 2014 р.

Інтерв'ю японській пресі. Із собакою Юме породи акіта-іну. 2016 р.

На відпочинку в Республіці Тива. 2017 р.

На відпочинку в Республіці Тива. 2017 р.

Зустріч із жінками-підприємцями. 2018 р.

На урочистій церемонії вступу Сергія Собяніна на посаду мера Москви. 2018 р.

На відпочинку в Сибіру. 2019 р.

На відпочинку в Сибіру. 2019 р.

Із президентом США Дональдом Трампом. 2019 р.

2019 р.

2019 р.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в мережі опублікували колаж із фотографій президента РФ Володимира Путіна з різницею в 10 років.

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