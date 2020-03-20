Як у СРСР з'явився туалетний папір і чим користувалися раніше: розкрито секрет

До появи у Радянському Союзі туалетного паперу громадяни користувалися тим, що зазвичай виявлялося у них під рукою у туалетній кімнаті – в основному це були сторінки газет і журналів.

Як пише видання "Росийская семерка", деякі для зручності розрізали або розривали листи на невеликі квадрати і клали їх поруч з відхожим місцем.

Тоді ніхто не замислювався над тим, що у типографській фарбі міститься шкідливий для організму свинець або інші не зовсім корисні хімічні речовини. Більш того, люди не могли зрозуміти, для чого витрачатися на спеціальний туалетний папір.

Туалетний папір в СРСР почали виробляти 50 років тому

Виробляти туалетний папір в СРСР почали тільки в 1969 році. Цим зайнявся Сясьский целюлозно-паперовий комбінат, розташований у Ленінградській області. Спеціально для цього у Англії закупили обладнання, і 3 листопада в урочистій обстановці нову лінію нарешті запустили.

Щоб люди відчули туалетний папір на собі, було ухвалено рішення роздавати рулони працівникам самого комбінату, а також співробітникам інших великих підприємств. Крім того, у багатьох кінотеатрах Союзу перед показом фільму демонстрували рекламні ролики з туалетним папером у головній ролі.

План спрацював і незабаром туалетний папір став таким популярним, що одне підприємство вже не могло відповісти на попит адекватною пропозицією. Тоді прийшли на допомогу інші заводи, які, звичайно, не мали відповідного обладнання, але зате могли випускати туалетний папір у пачках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за радянських часів серед населення настійно впроваджувалися правила із закликом до громадян відмовитися від рукостискань при вітанні, щоб не заразитися якою-небудь інфекцією.

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