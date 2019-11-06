Як у Китаї: В Росії задумали запустити тотальне стеження за людьми

У 2019 мерія Москви (Росія) взялася за цифровізацію міста шляхом впровадження "розумних" камер із системою розпізнавання осіб.

Конкурс на розроблення масштабної системи розпізнавання осіб був анонсований в межах програми "Розумне місто – 2030". При цьому, пише "Новая газета", влада Москви вивчають досвід застосування системи "цифрового контролю" в Китаї, для чого чиновники відправляли делегацію до Пекіна.

Передбачається встановити близько 2000 тисяч "розумних" камер. Вони будуть автоматично перевіряти всіх перехожих, і якщо алгоритм вважатиме когось із них людиною, яка внесена в базу розшукуваних, то його фотографія відправляється співробітнику поліції.

Передбачається встановити близько 2000 тисяч камер kaspersky.ru

Прикметно те, що нейромережі вміють ідентифікувати людину не тільки за обличчям, а й за силуетом. Розпізнати особистість людини можна, навіть якщо його лице приховано під маскою, бородою або за окулярами. Технології буде досить зчитати силует і форму черепа, яка не змінюється протягом життя.

Кілька експертів в коментарі виданню пояснили, чим загрожує введення відеоспостереження.

"Загальна проблема російського законодавства полягає в тому, що ні офлайн-, ні онлайн-стеження зараз не має чітких критеріїв: коли це допустимо і щодо якого кола осіб", – сказав юрист "Роскомсвободи" Саркіс Дарбинян.

Інший ризик введення такої системи ідентифікації – масштабні витоки: інформація може потрапити в руки зловмисників, що не нове для державних відомств.

Також така цифровізація допоможе владі вдосконалити методи боротьби з протестною активністю.

"Вони спробували [боротися з демонстраціями] силовими сценаріями, але виявилося, що працює це погано, а виглядає ще гірше, – каже джерело газети в оточенні адміністрації президента. – За допомогою системи розпізнавання осіб, якщо підключити її до профілів людей у соцмережах і на держпослугах, можна розсилати людям штрафи, як сьогодні їх розсилають автомобілістам. За такого розкладу на бульварах не буде ніякої Росгвардії, і перед громадянами постане питання не "чи варто йти на мітинг", а "скільки цей мітинг буде мені коштувати".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в SIM-картах знайшли вразливість Simjacker, яка дає змогу стежити за людьми.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.