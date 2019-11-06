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6 листопада • оновлено в 13:32
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Як у Китаї: В Росії задумали запустити тотальне стеження за людьми

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У 2019 мерія Москви (Росія) взялася за цифровізацію міста шляхом впровадження "розумних" камер із системою розпізнавання осіб.

Конкурс на розроблення масштабної системи розпізнавання осіб був анонсований в межах програми "Розумне місто – 2030". При цьому, пише "Новая газета", влада Москви вивчають досвід застосування системи "цифрового контролю" в Китаї, для чого чиновники відправляли делегацію до Пекіна.

Передбачається встановити близько 2000 тисяч "розумних" камер. Вони будуть автоматично перевіряти всіх перехожих, і якщо алгоритм вважатиме когось із них людиною, яка внесена в базу розшукуваних, то його фотографія відправляється співробітнику поліції.

Передбачається встановити близько 2000 тисяч камер

Передбачається встановити близько 2000 тисяч камер

kaspersky.ru

Прикметно те, що нейромережі вміють ідентифікувати людину не тільки за обличчям, а й за силуетом. Розпізнати особистість людини можна, навіть якщо його лице приховано під маскою, бородою або за окулярами. Технології буде досить зчитати силует і форму черепа, яка не змінюється протягом життя.

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Кілька експертів в коментарі виданню пояснили, чим загрожує введення відеоспостереження.

"Загальна проблема російського законодавства полягає в тому, що ні офлайн-, ні онлайн-стеження зараз не має чітких критеріїв: коли це допустимо і щодо якого кола осіб", – сказав юрист "Роскомсвободи" Саркіс Дарбинян.

Інший ризик введення такої системи ідентифікації – масштабні витоки: інформація може потрапити в руки зловмисників, що не нове для державних відомств.

Також така цифровізація допоможе владі вдосконалити методи боротьби з протестною активністю.

"Вони спробували [боротися з демонстраціями] силовими сценаріями, але виявилося, що працює це погано, а виглядає ще гірше, – каже джерело газети в оточенні адміністрації президента. – За допомогою системи розпізнавання осіб, якщо підключити її до профілів людей у соцмережах і на держпослугах, можна розсилати людям штрафи, як сьогодні їх розсилають автомобілістам. За такого розкладу на бульварах не буде ніякої Росгвардії, і перед громадянами постане питання не "чи варто йти на мітинг", а "скільки цей мітинг буде мені коштувати".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в SIM-картах знайшли вразливість Simjacker, яка дає змогу стежити за людьми.

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Місце
Росія Москва
Тег
IT-технології
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
А что удивляться любая тирания новые технологии будет использовать для сохранения себя
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Всё правильно! Скот нудно держать в столе. Да и когда Китай захватит уже будет всё готово и настроено)
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Офигеть неужели в Китае следят за 5ю миллиардами?)))это же сколько нужно следящих))))
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