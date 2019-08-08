Як у Чорнобилі: в мережу потрапило тривожне фото після НП із радіацією в Росії

У мережі опублікували фото того, що відбувається в Архангельській області (Росія), де трапився вибух на території військової частини, що викликав різке підвищення рівня радіації.

Знімки з'явилися в Telegram-каналі Mash (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Архангельськ прямо зараз. Раніше в регіоні трапився вибух на військовій базі, а екстрені служби відзначили перевищення рівня радіації. Тепер хворих привозять в костюмах радіаційного захисту – прямо як з одного недавнього серіалу", – сказано в повідомленні.

Вибух в Архангельській області atr.ua

Так, на кадрах видно, що фахівці, які прибули на місце НП, одягнені в спеціальні костюми, що нагадують ті, які носили після аварії на Чорнобильській АЕС.

НП в Ахангельской області

НП в Ахангельской області

Як повідомляв OBOZREVATEL, у результаті вибуху в Архангельській області загинули дві особи, ще шестеро постраждали. Екстрені служби підтвердили перевищення радіаційного рівня в селищі Ненокс.

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