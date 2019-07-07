"Як це розуміти?" Пропагандистка Путіна закотила істерику через зростання цін в Росії

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва підняла паніку в зв'язку з істотним зростанням цін в Росії за підсумками минулого року.

На своїх сторінках в соцмережах вона опублікувала статистичні дані, на яких видно подорожчання на окремі товари від 20 до 70%.

"Чи це мислима справа! Пшоно подорожчало на 73,6%. Капуста - на 72,8%. При річній офіційної інфляції 4,3%! Як це взагалі розуміти? Хто винен? Явно ж не санкції, судячи з набору продуктів. І що скаже Росстат - яка нині метода підрахунку?!" - обурюється Скабєєва.

"Ольга вперше сходила в магазин, на 60 хвилин", "А я все думав, коли ж Трамп припинить підвищувати ціни", "Що скаже Путін про прорив?" "Оля, а що там у хохлів? Це ж важливіше зубожіння країни..." - сміються над пропагандисткою користувачі мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі Криму зажадали "посадити на палю" окупантів Путіна через відсутність робочих місць і гідних зарплат.

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