Як телебачення СРСР обманювало народ: блогер розкрив болючу правду

У новинних випусках на радянському телебаченні регулярно повторювалися одні й ті ж сюжети про які-небудь надзвичайні події на Заході.

Як розповів у Twitter блогер Андрій Костюк, в 1980-х роках йому вдалося довести своїм рідним, що телебачення поширює брехню.

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"Мене стало напружувати, що якісь сюжети начебто слово в слово повторювалися. Мені здавалося, раз на півроку... Особливо в совку на 1-му любили аварії на заводах на Заході, ну і, звичайно, падаючі літаки... Дід-фронтовик не міг повірити, що "новини" – пурга і повтор", – написав він.

За словами Костюка, він зібрав з болгарського магнітного стрічкового накопичувача примітивний відеомагнітофон.

"Я "записав" кілька характерних сюжетів і один з "літаком, що впав", здається в Південній Америці, і став чекати", – зазначив блогер.

Він сказав, що сюжети повторилися вже через три місяці і потім знову.

"Я і сам не очікував, як часто крутили одне і те ж, іноді змінюючи текст, якщо треба було приурочити до чого-небудь. Одна справа підозрювати, а зовсім інша – точно знати, що тебе постійно годують брехнею", – підкреслив Костюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, блогер Максим Мирович вважає, що всі роки існування СРСР народ споювала сама радянська влада, і вигідно це було лише їй одній.