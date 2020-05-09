Як Сталін з "дрібного бандита" перетворився на "батька перемоги": Чубайс вказав на брехню Росії

Російська пропаганда за останні роки перетворила фігуру Йосипа Сталіна з "дрібного бандита" на "батька перемоги".

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів російський історик Ігор Чубайс. За його словами, таким чином в РФ можуть переписати все, що завгодно – від подій до біографій.

"Переінакшити в Росії можуть все. Ось візьмемо Сталіна. За часів Миколи II він був дрібним бандитом, при Леніні – людиною третього ряду, потім великим вождем всіх часів і народів, за Хрущова – злочинцем, винним у масових репресіях. За Брежнєва його ім'я не згадувалося 18 років, а ось при Путіні Сталіна перетворюють в батька перемоги", – уточнив він.

Йосип Сталін РБК

За його словами, події постійно переписують тому, що "вся офіційна історія в Росії – брехня, а у брехні – короткі ноги, її весь час доводиться переробляти".

"Виникають різні зовнішні сигнали і внутрішні зміни. Те потрібно, то не потрібно. Той же Солженіцин під час війни був героєм оборони, в 45-му році був заарештований і став зрадником. Потім став дрібним сільським учителем, початківцям письменником і нарешті Нобелівським лауреатом. Зараз його ім'я і зовсім хочуть стерти", – підсумував він.

Повну версію інтерв'ю з істориком Ігорем Чубайсом на OBOZREVATEL читайте на днях.

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