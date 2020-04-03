Як Росія занесла коронавірус в Ухань: однокурсник Путіна розповів про засекречений вибух

Колишній радянський розвідник і однокурсник президента РФ Володимира Путіна з інституту КДБ Юрій Швець вважає, що коронавірус COVID-19 був занесений в китайських Ухань з Росії.

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В інтерв'ю виданню "Гордон" екс-розвідник нагадав про спалах спецоб'єкта "Вектор" – одного з найбільших в світі депозитаріїв вірусів, у вересні 2019 року.

"Отже 16 вересня 2019 року на "Векторі" лунає вибух. 19 жовтня в Ухані відкриваються Всесвітні військові ігри, на яких успішно виступає команда військових з РФ. І там однозначно були представники російських спецслужб. У грудні число людей в Ухані, хворих "пневмонією" , набуває вибуховий характер. тобто вірус почав поширюватися там з листопада", – наводить хронологію подій Швець.

Центр вірусології "Вектор" "Яндекс"

При цьому існує два можливі варіанти, чому коронавірус був занесений саме в Китай.

"Думаю, зовсім виключати фактор випадковості не можна. Уханський інститут вірусології представляє великий інтерес для спецслужб РФ. Таких центрів по світу можна на пальцях перерахувати, і всі вони стежать один за одним. У складі збірної Росії на Військових іграх однозначно були присутні представники ГРУ і ФСБ. Але оскільки вірусологія вимагає спеціальних знань, крім Чепіги та Мишкін там повинні були бути присутніми і експерти (цілком ймовірно, з "Вектора", найбільшого в РФ центру вірусології). І один з них міг не підозрювати, що є переносником вірусу", – говорить він.

Але все ж версія про навмисне занесеному CОVID-19 з РФ в Ухань вважається колишньому радянському розвіднику більш переконливою.

"Судячи з усього, вибух на "Векторі" став російським Чорнобилем. Після нього очевидці відчували "запах диму і нечистого повітря". Цілком ймовірно, що стався викид в атмосферу штамів коронавируса і, не виключено, ще якоїсь погані, про яку ми поки не знаємо", – вважає Швець.

Як писав OBOZREVATEL, у понеділок, 16 вересня 2019 року, на "Векторі" стався вибух. НП сталася на п'ятому поверсі шестиповерхового залізобетонного лабораторного корпусу в приміщенні санпропускника, в якому йшов ремонт. Після цього виникла пожежа на площі 30 квадратних метрів, який пізніше був ліквідований.

Глава наукового міста Кольцово Микола Красніков, який побував на місці НП, повідомив, що загрози біологічної небезпеки немає, ситуація знаходиться під контролем.

Відзначимо, що "Вектор" є одним з найбільших в світі депозитарієм вірусів, включаючи штами віспи, пташиного грипу та різних різновидів гепатиту. Пізніше виявилося, що в "Векторі" були і штами коронавируса.

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