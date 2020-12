Російський детективний серіал з елементами жахів під назвою "Отруєння Олексія Навального" триває, і чергова серія не змусила себе довго чекати.

Короткий зміст попередніх серій.

Далі текст мовою оригіналу

— Расследовательская группа Bellingcat совместно с изданием The Insider при поддержке CNN, El Pais и Spiegel установила заказчика и исполнителей отравления Навального: заказчик — президент России Владимир Путин; исполнители — восемь сотрудников Федеральной службы безопасности.

— Алексей дозвонился до одного из исполнителей — военного химика из института криминалистики ФСБ, представившись помощником секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, и тот признался, что отстирывал нижнее бельё Алексея от остатков яда.

— В медицинском издании The Lancet вышла статья "Novichok nerve agent poisoning" ("Отравление нервным агентом „Новичок“") команды врачей немецкой клиники Charité, которые лечили Навального, но в Кремле заявили, что медицинские издания не читают.

К слову, ещё нет так давно изданию The Lancet в России воспевали оды: "Публикация в одном из самых авторитетных в мире медицинских журналов The Lancet подтверждает высокую безопасность и эффективность российской вакцины „Спутник V“... Публикация в The Lancet показала открытость и готовность России к диалогу, а также стала ответом скептикам, которые необоснованно критиковали российскую вакцину". А теперь пытаются сравнить его с бульварной прессой, которую не читают официальные лица.

В понедельник, 28 декабря, в сериал вступил новый герой — Федеральная служба исполнения наказаний.

Казалось бы, какое дело до Навального федеральному органу исполнительной власти, который осуществляет функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осуждённых, подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений. Оказалось, дело есть, ведь в службе "внезапно" вспомнили, что Алексей Анатольевич — их "подопечный" по делу "Ив Роше".

Не будем вдаваться в детали этого дела. Если вкратце, 30 декабря 2014 года российский суд вынес обвинительный приговор в деле, возбуждённом по доносу (зачёркнуто) заявлению гендиректора российского филиала компании "Ив Роше" в нанесении ущерба на сумму 26 млн рублей: Алексей Навальный получил 3,5 года условно, а Олег Навальный (брат Алексея) — 3,5 года колонии общего режима.

Процесс напоминал политическую расправу, экспертиза "Диссернета" показала, что приговор суда совпал с обвинительным заключением на 195 страницах из 234, и это вызвало подозрения, что суд принял решение по принципу: "Не читал, но осуждаю". 17 октября 2017 года ЕСПЧ постановил, что приговор был произвольным и необоснованным, и присудил Навальному более 4 млн рублей компенсации. Правительство РФ деньги выплатило, но решение российского суда осталось в силе.

Так вот, в рамках этого самого дела ФСИН сообщила, что "в журнале „Ланцет“ 22 декабря 2020 г. опубликована статья на основе материалов германской клиники „Шарите“, собранных по результатам лечения гражданина РФ Навального А.А. Исходя из публикации, Навальный А.А. был выписан из клиники „Шарите“ 20 сентября 2020 г., а к 12 октября у него прошли все последствия его болезни. Таким образом, условно осуждённый не исполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции. В случае подтверждения факта уклонения условно осуждённого от контроля уголовно-исполнительной инспекции в отношении его будут приняты меры, предусмотренные ч. 4 ст. 190 УИК РФ".

В переводе с юридической терминологии на понятный язык это означает, что, если Алексей Навальный не явится 29 декабря пред ясные очи сотрудников ФСИН, ему светит казённый дом минимум на 3,5 года.

Минимум потому, что в России подумывают привлечь политика к уголовной ответственности по ст. 275 УК РФ "Госизмена", которая предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Примечательно, что основанием для этого стало участие 27 ноября Алексея Навального в слушаниях Европарламента, во время которых он предложил вводить персональные санкции против спонсоров путинского режима, и не всех россиян.

"Основой нового подхода должно быть чёткое различие между российским народом, с которым ЕС должен обращаться очень тепло, и российским государством, с которым надо обращаться как с бандой жуликов, которые при власти только временно. <...> Пока самые дорогие яхты господина Усманова будут находиться в Барселоне или Монако, никто в России или в Кремле не будет серьёзно относиться к санкциям... Необходимо им сказать: возьмите свои яхты и выведите их куда-нибудь в красивые порты Беларуси", — заявил политик.

Именно это заявление разворошило осиное гнездо, ведь спонсоры режима в России только зарабатывают деньги, а живут и тратят их за границей. Не желая менять Лазурное побережье на пляжи временно оккупированной Ялты, они запустили против Навального новую кампанию.

В частности, один из "глашатаев" сравнил Навального с "коллаборационистами", которые "выдавали партизан фашистам, помогали немцам сбрасывать бомбы с самолётов точно на жизненно важные объекты, на расположение советских войск". По его словам, раньше они "карались расстрелом на месте", но "современное предательство, на юридическом языке, сейчас называется — государственная измена", и "действия блогера Алексея Навального по оказанию консультационной помощи иностранному государству, международным организациям в целях подрыва безопасности нашей страны очевидно попадают под признаки указанного выше особо тяжкого преступления".

К слову, судя по лексике, текст писал Владимир Путин, ведь в нём присутствуют все его любимые обороты: "Великая Отечественная война", "фашисты", "блогер".

Появление в сериале нового героя, ФСИН, по задумке российских властей, должно было отбить охоту у оппозиционера приезжать в Россию. Однако получилось так, что своим заявлением государственный аппарат фактически признался в отравлении Алексея Навального.

ФСИН сослалась на публикацию в медицинском журнале The Lancet о лечении Навального от отравления, хотя ещё вчера официальная позиция гласила, что российские власти не читают журналов и не возбуждают уголовное дело потому, что не получали никакой информации по отравлению. Спрашивается, если ФСИН официально признаёт данные из статьи, и со ссылкой на них демонстрирует осведомлённость о состоянии Навального, где тогда уголовное дело по факту отравления гражданина РФ боевым ядом?!

Несмотря на то, что имя Навального пытаются не произносить ни Владимир Путин, ни его окружение, именно он создаёт повестку, в которой живёт Кремль. Здесь и обсуждения того, как не допустить его возвращения на родину, и варианты противодействия информационному шторму вокруг отравления, и борьба с его единомышленниками, и размышления о том, как отвязаться от международных партнёров, которые настойчиво требуют объяснений Кремля.

К тому же, фактор Навального используют кремлёвские группы в противостоянии друг против друга. Злые языки судачат, что Владимиру Путину после двух видео Алексея Навального регулярно поступают кляузы групп в обвинении друг друга в готовности помочь оппозиционеру. Доносчики уверяют, что их противники ищут возможность начать с ним переговоры и готовы предложить помощь.

Примечательно, но большинство российских спецслужб указывают на главу "Роснефти" Игоря Сечина. Судя по всему, 60-летний Игорь Иванович может уйти на пенсию, так и не дождавшись кресла вице-премьера по силовому блоку, которое ему обещал Путин. С точки зрения президента России, попытки выйти на Навального и начать переговоры — очень сильный аргумент против любого, на кого может упасть подозрение, особенному накануне выборов в Госдуму в сентябре 2021 года и во время операции "преемник".

В момент написания статьи стало известно о возбуждении против Навального уголовного дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Он обвиняется в растрате 356 млн рублей пожертвований, собранных на работу его фондов, в том числе ФБК. По предъявленной статье оппозиционеру грозит до 10 лет лишения свободы.

Однако сможет ли этим Путин сорвать сделку своего окружения с Навальным?