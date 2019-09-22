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22 вересня • оновлено в 10:32
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"Як прибили, так і тримається": в мережу злили рідкісне "військове" фото Путіна

11.9т Читати матеріал російською

Президент Росії Володимира Путін під час зустрічі з главою Киргизстану Сооронбаєм Жеенбековим у рамках військових навчань в Оренбурзькій області, невдало сфотографувався з "юнармійцями".

Кадр із лідером РФ не поширбвали в мережі. Його опублікував у своєму Telegram-каналі український політолог Олексій Голобуцький (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Дуже рідкісна фоточка: Путін у беретику. Як прибили, так і тримається. Вигляд дійсно дурнуватий, тому і фото практично нереально знайти в інтернеті. Але я знайшов", – написав він.

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У мережу злили рідкісний "військовий" кадр із Путіним

У мережу злили рідкісний "військовий" кадр із Путіним

РИА Новости

У мережу злили рідкісний "військовий" кадр із Путіним

У мережу злили рідкісний "військовий" кадр із Путіним

Telegram-канал AllГолобуцкий

"Як прибили, так і тримається": в мережу злили рідкісне "військове" фото Путіна

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін кілька разів оконфузився під час переговорів у Туреччині з президентом Реджепом Ердоганом і лідером Ірану Хасаном Рухані.

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Особи
Володимир Путін Олексій Голобуцький
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Так это же Горлум ! ))) Как две капли воды- Горлум ))) ...Ты моя прелесть.....)))
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
)))) идиоты!
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
А голубецкий сам фотографировал или скачал ? Если скачал то хотелось бы увидеть ссылку на первоисточник!
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