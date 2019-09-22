"Як прибили, так і тримається": в мережу злили рідкісне "військове" фото Путіна

Президент Росії Володимира Путін під час зустрічі з главою Киргизстану Сооронбаєм Жеенбековим у рамках військових навчань в Оренбурзькій області, невдало сфотографувався з "юнармійцями".

Кадр із лідером РФ не поширбвали в мережі. Його опублікував у своєму Telegram-каналі український політолог Олексій Голобуцький (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Дуже рідкісна фоточка: Путін у беретику. Як прибили, так і тримається. Вигляд дійсно дурнуватий, тому і фото практично нереально знайти в інтернеті. Але я знайшов", – написав він.

У мережу злили рідкісний "військовий" кадр із Путіним РИА Новости

У мережу злили рідкісний "військовий" кадр із Путіним Telegram-канал AllГолобуцкий

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін кілька разів оконфузився під час переговорів у Туреччині з президентом Реджепом Ердоганом і лідером Ірану Хасаном Рухані.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.