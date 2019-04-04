Як кістка в горлі: росіян піймали на надмірній увазі до України

Майже 40% населення Росії стежать за ситуацією виборів президента в Україні.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Всеросійським центром вивчення громадської думки, передає РІА ФАН.

Повідомляється, 39% респондентів заявили, що уважно стежать за виборчою кампанією в Україні. Велика частина опитаних (54%) відзначили, що чули про голосування, але не стежать за ситуацією.

При цьому, вперше про вибори у нас в країні дізналися в ході опитування 7% росіян.

Нагадаємо, що росіян розлютило засилля новин про Україну в пропагандистських ЗМІ, підконтрольних Кремлю.

Росіяни стежать за виборами в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL:

ЦВК опрацювала 100% протоколів з усіх окружних виборчих комісій по країні. Згідно з остаточними даними, нинішній лідер виборчих перегонів Володимир Зеленський отримав 30,24% голосів. Його конкурент Петро Порошенко - 15,95%.

В Україні 31 березня відбувся перший тур виборів президента України.

Другий тур виборів відбудеться 21 квітня 2019 року.

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