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Як кістка в горлі: росіян піймали на надмірній увазі до України

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Майже 40% населення Росії стежать за ситуацією виборів президента в Україні.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Всеросійським центром вивчення громадської думки, передає РІА ФАН.

Повідомляється, 39% респондентів заявили, що уважно стежать за виборчою кампанією в Україні. Велика частина опитаних (54%) відзначили, що чули про голосування, але не стежать за ситуацією.

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При цьому, вперше про вибори у нас в країні дізналися в ході опитування 7% росіян.

Нагадаємо, що росіян розлютило засилля новин про Україну в пропагандистських ЗМІ, підконтрольних Кремлю.

Росіяни стежать за виборами в Україні

Росіяни стежать за виборами в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Росія
Теги
Выборы 2019вибори в УкраїніВыборы Президента
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Дебилы с обоза, вот вам бесплатно идея заголовка: "хохлы спалились на чрезмерном поклонении Темнейшему".
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Макарский Александр
Макарский Александр
Конечно интересуются. Кому хочется жить по соседству с дурдомом,где агрессивные пациенты под флагом даунов скачут в кастрюлях и во всех своих зрадах обвиняют Россию. От майданутых дебилов всего можно чекать,так шо треба держать галоперидол наготове
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Виня Ксения
Виня Ксения
Александрович Алексей, в Украине люди были всегда недовольны властью, потому что у них не рабская психология, в отличии от кацапов, которые любят, чтобы ими управляли. Поэтому рабской кацапии нет смысла смотреть, что происходит в Украине. На кацапии, от того, что вам промывают вату событиями в Украине и во всем мире, кацапы стали еще более покорные сцарю и злые на весь мир. Кацапия стала маленькой страной, окруженной со всех сторон Украиной. Вот результат прививки.
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