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7 лютого • оновлено в 09:21
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"Як із новин про коронавірус!" Росіяни принизили іноземного дипломата на зустрічі з Путіним

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Росіяни безглуздо висловилися про вбрання посла Марокко під час церемонії вручення вірчих грамот президенту Володимиру Путіну в Кремлі.

Відповідне відео опублікував у Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Посол Марокко начебто вийшов із новин про коронавірус", – підписав він.

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Посла Марокко принизили в Росії

Посла Марокко принизили в Росії

Скріншот з відео

Так, дипломат з'явився в білому вбранні з подобою мантії. На голові у нього був гострий головний убір.

Посла Марокко принизили в Росії

Посла Марокко принизили в Росії

Скріншот із відео

Посла Марокко принизили в Росії

Посла Марокко принизили в Росії

Скріншот із відео

Посла Марокко принизили в Росії

Посла Марокко принизили в Росії

Скріншот із відео

Користувачі почали обговорювати побачене під відео. "Останній джедай", "Ку-клукс-клан", "Гендальф прийшов до Саурона", "Путін ледве стримується, щоб не заіржати", "Маски Чумного доктора не вистачає", "Покашляв би на Путіна", "Смерть таки прийшла за Володимиром Володимировичем", написали в коментарях.

При цьому знайшлися ті, хто присоромив росіян. У коментарях пояснили, що це традиційний одяг, і подібні жарти тут недоречні.

"Як із новин про коронавірус!" Росіяни принизили іноземного дипломата на зустрічі з Путіним
"Як із новин про коронавірус!" Росіяни принизили іноземного дипломата на зустрічі з Путіним
"Як із новин про коронавірус!" Росіяни принизили іноземного дипломата на зустрічі з Путіним
"Як із новин про коронавірус!" Росіяни принизили іноземного дипломата на зустрічі з Путіним
"Як із новин про коронавірус!" Росіяни принизили іноземного дипломата на зустрічі з Путіним
"Як із новин про коронавірус!" Росіяни принизили іноземного дипломата на зустрічі з Путіним
"Як із новин про коронавірус!" Росіяни принизили іноземного дипломата на зустрічі з Путіним

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з мережі висміяли "випадкову" зустріч Путіна з народом у Череповці. Те, що відбувалося, назвали показухою.

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Marin Ella
Marin Ella
Нет, ну, конечно, в валенках с балалайкой было бы самое оно! Русня как всегда демонстрирует отсутствие чего-либо, присущего людям
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
У Царя Московского и всея Руси Алексея Михаиловича Романова, отца Петра 1, была чаша, в которой тот полоскал руку. Самодержиц Великий Земли русской давал руку целовать послам перед вручением грамот сидя на троне, после споласкивал в этой чаше. Сия чаша в Эрмитаже сейчас.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Раз вас рагулики обидела эта шутка,так пусть тогда ваши дипломаты в шароварах и вышиванках на мероприятия ходят,еще и оселедеЦь пусть отростят,потдержат Морроканских товарисЧей.
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