"Як із новин про коронавірус!" Росіяни принизили іноземного дипломата на зустрічі з Путіним

Росіяни безглуздо висловилися про вбрання посла Марокко під час церемонії вручення вірчих грамот президенту Володимиру Путіну в Кремлі.

Відповідне відео опублікував у Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Посол Марокко начебто вийшов із новин про коронавірус", – підписав він.

Посла Марокко принизили в Росії Скріншот з відео

Так, дипломат з'явився в білому вбранні з подобою мантії. На голові у нього був гострий головний убір.

Посла Марокко принизили в Росії Скріншот із відео

Посла Марокко принизили в Росії Скріншот із відео

Посла Марокко принизили в Росії Скріншот із відео

Користувачі почали обговорювати побачене під відео. "Останній джедай", "Ку-клукс-клан", "Гендальф прийшов до Саурона", "Путін ледве стримується, щоб не заіржати", "Маски Чумного доктора не вистачає", "Покашляв би на Путіна", "Смерть таки прийшла за Володимиром Володимировичем", написали в коментарях.

При цьому знайшлися ті, хто присоромив росіян. У коментарях пояснили, що це традиційний одяг, і подібні жарти тут недоречні.

Посол Марокко начебто вийшов з новин про коронавірус: У Кремлі почалася церемонія вручення вірчих грамот pic.twitter.com/3j1rpMuvcT - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) February 5, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з мережі висміяли "випадкову" зустріч Путіна з народом у Череповці. Те, що відбувалося, назвали показухою.

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