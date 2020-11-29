Яхту "коханки Путіна" супроводжує ескорт ВМФ. Фото

Ймовірна коханка президента Росії Володимира Путіна Світлана Кривоногих плаває на елітній яхті "Альдога", власником якої записано її компанію "Пульс".

Як повідомляє видання Собеседник.ру, довжина яхти близько 40 метрів, дві палуби, три спальні. Місце будівництва – Італія, а вартість – пів мільярда рублів ($6,6 млн) (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Яхту регулярно бачать в околицях Санкт-Петербурга, і часом не одну, а з почесним ескортом охорони. Навесні цього року "Альдогу", наприклад, застукали у Фінській затоці в супроводі судна, яке бере участь у військово-морських парадах", – сказано в повідомленні.

Йдеться про новітній протидиверсійний катер ВМФ Росії "Юнармієць Балтики".

Також видання з'ясувало, що батько Світлани Олександр, який жив разом із родиною в комунальній квартирі, багато пив і мав за плечима судимість.

Її мати Надія, якій досі належить та сама 19-метрова кімната в комуналці, свого часу заміняла дочку в списку власників гірськолижного курорту "Ігора".

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