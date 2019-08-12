Ядерний вибух в Росії: з'явився список і фото загиблих

Корпорація "Росатом" оприлюднила список і фотографії атомників, які загинули при вибухові під Архангельськом.

Матеріали в мережі поширив Telegram-канал Mash. Йдеться про цих п'ятьох інженерів:

Яновський Владислав Миколайович (71 рік);

Вьюшин Олексій Миколайович (43 роки);

Пічугін Сергій Євгенович (46 років);

Коратаев Євген Юрійович (50 років);

Ліпшев В'ячеслав Юрійович (40 років).

Загиблі співробітники "Росатому" Mash

Також голова "Росатому" Олексій Лихачов уточнив, що всі ці люди були співробітниками Саровського ядерного центру і загинули в Архангельській області при випробуваннях "нового спецвиробу".

Їх похорони, як пише "РЕН ТВ", пройшли 12 серпня в Сарові. Церемонія прощання пройшла в Російському федеральному ядерному центрі – Всеросійському науково-дослідному інституті експериментальної фізики. У Сарові оголошений загальноміський траур.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в "Росатомі" повідомляли, що вибух на військовому полігоні в Архангельській області стався через збіг чинників.

У містах Архангельськ і Сєвєродвінськ через загрозу радіації в аптеках почали масово скуповувати йод.

Комісія Організації з Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань у Відні заявила про те, що під час вибуху на полігоні під Архангельськом була зафіксована сейсмічна та інфразвукова активність.

Раніше зазначалося, що вибух на військовому полігоні в Архангельській області в Росії стався під час випробування ракети на морській платформі. Після завершення випробувань сталося загоряння палива ракети з подальшою детонацією.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.