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Ядерний вибух в Росії: з'явився список і фото загиблих

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Корпорація "Росатом" оприлюднила список і фотографії атомників, які загинули при вибухові під Архангельськом.

Матеріали в мережі поширив Telegram-канал Mash. Йдеться про цих п'ятьох інженерів:

  • Яновський Владислав Миколайович (71 рік);

  • Вьюшин Олексій Миколайович (43 роки);

  • Пічугін Сергій Євгенович (46 років);

  • Коратаев Євген Юрійович (50 років);

  • Ліпшев В'ячеслав Юрійович (40 років).

Загиблі співробітники "Росатому"

Загиблі співробітники "Росатому"

Mash

Новини
Ядерна НП в Росії: стало відомо, що вибухнуло під Архангельськом

Також голова "Росатому" Олексій Лихачов уточнив, що всі ці люди були співробітниками Саровського ядерного центру і загинули в Архангельській області при випробуваннях "нового спецвиробу".

Їх похорони, як пише "РЕН ТВ", пройшли 12 серпня в Сарові. Церемонія прощання пройшла в Російському федеральному ядерному центрі – Всеросійському науково-дослідному інституті експериментальної фізики. У Сарові оголошений загальноміський траур.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в "Росатомі" повідомляли, що вибух на військовому полігоні в Архангельській області стався через збіг чинників.

У містах Архангельськ і Сєвєродвінськ через загрозу радіації в аптеках почали масово скуповувати йод.

Комісія Організації з Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань у Відні заявила про те, що під час вибуху на полігоні під Архангельськом була зафіксована сейсмічна та інфразвукова активність.

Раніше зазначалося, що вибух на військовому полігоні в Архангельській області в Росії стався під час випробування ракети на морській платформі. Після завершення випробувань сталося загоряння палива ракети з подальшою детонацією.

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Тема
Вибух на полігоні під Архангельском
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Валевич Борис
Валевич Борис
Что умеют хорошо делать в Московии так это скорбить
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Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
Пошел за боярой а йоду забыл купить. Надо снова идти, а то от таких заголовков мне шо то поплохело.
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