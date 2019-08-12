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Ядерна НП в Росії: стало відомо, що вибухнуло під Архангельськом

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Причиною загибелі п'ятьох співробітників корпорації "Росатом" під час надзвичайної події під Архангельськом став вибух малогабаритного ядерного реактора.

За словами наукового керівника Федерального ядерного центру в Сарові В'ячеслава Соловйова, він був частиною двигуна об'єкта військового призначення, пише "Ехо Москви".

Загиблих під час вибуху фахівців-атомників поховають саме в Сарові в понеділок, 12 серпня.

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Вибух

Вибух

"Прямий"

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вибух на військовому полігоні в Архангельській області в Росії стався під час випробування ракети на морській платформі. Після завершення випробувань сталося загоряння палива ракети з подальшою детонацією.

Як писав OBOZREVATEL, в "Росатомі" повідомляли, що вибух на військовому полігоні в Архангельській області стався через збіг чинників.

У містах Архангельськ і Сєвєродвінськ через загрозу радіації в аптеках почали масово скуповувати йод.

Комісія Організації з Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань у Відні заявила про те, що під час вибуху на полігоні під Архангельськом була зафіксована сейсмічна та інфразвукова активність.

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Тема
Вибух на полігоні під Архангельском
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Krass Марк
Krass Марк
Путенская гривацапа ,которой террорист пугал мир е..нула
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