Ядерна "Мертва рука" Путіна ослабла: у РФ визнали вразливість моторошної зброї

У разі, якщо Росія буде змушена застосувати комплекс автоматичного управління масованим відповідним ядерним ударом "Периметр" ( "Мертва рука"), удар буде ослабленим.

Про це заявив колишній начальник головного штабу Ракетних військ стратегічного призначення (РВСП), провідний науковий співробітник Інституту США і Канади Російської академії наук (РАН), генерал-полковник у відставці Віктор Єсін, передає "РИА Новости".

За його словами, система "здатна виконати своє головне завдання — забезпечити нанесення відповідного ядерного удару по агресору у надзвичайній обстановці". "Інше питання, що цей удар буде ослабленим, оскільки превентивним ударом агресор вразить багато з наших стратегічних ядерних засобів", — сказав фахівець у Римі (Італія) на полях конференції Люксембурзького форуму щодо запобігання ядерній катастрофі.

"Мертва рука" ТАСС

Єсін стверджує, що в даний час система "модернізована, цілком працездатна і ефективна", а можливе розміщення у Європі американських ракет середньої дальності не знецінилися "Периметр".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні 2018 року у ЗМІ поширилася інформація, що в Росії приступили до модернізації створеної за радянських часів системи управління ядерним ударом "Периметр". На Заході її ще називають "Машиною Судного дня", "Мертвою рукою" або ж "Рукою смерті".

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