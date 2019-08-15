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"Я з літака, який впав!" З'явилися проникливі деталі ПП з лайнером у Росії. Відео

1.4т Читати матеріал російською

Пасажири звалився літака А-321 рейсом Москва – Сімферополь, розповіли страшні та проникливі подробиці авіакатастрофи.

Так, Федір Галин розповів, що літак почало трясти відразу після зльоту, в салоні почали блимати лампи, з'явився запах гару.

"Всім привіт! Я з літака, який впав ... Після приземлення, ми всі вибігли. Так що все нормально", – розповів він.

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Попередньо відомо, що кілька людей отримали травми під час аварійного приземлення.

"Стоїмо в поле, постраждалі є, у хлопця рука зламана, у кента (друга) палець походу, нічого не сказали ще. Двигун кілька разів плескав. Вони намагалися його знову запустити, але ми почали падати, я тримався за хрест, я тепер точно вірю в бога", – поділився один з пасажирів.

Телеграм-канал Hue також навів кілька свідчень пасажирів. Так, один з людей розповів, що під час посадки було дійсно страшно: "Стюардеса кричала, щоб ніхто не панікував".

Літак А-321

Літак А-321

voz.aero

Повідомляється, що коли літак почав набирати швидкість, то раптом пролунав вибух, і двигун почав відмовляти.

"У якийсь момент літак почав втрачати висоту. І ми просто впали в поле. Коли приземлилися, все стали розбігатися. Коли відкрили екстрений вихід, деякі почали зістрибувати, деякі взагалі босоніж побігли. Ми опинилися в полі. Нам сказали, куди йти, ми вийшли на дорогу. Години три, напевно, стояли. Тільки що нас забрав автобус", – відмічено в інформації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, літак А-321 рейсом Москва – Сімферополь авіакомпанії "Уральські авіалінії" здійснив жорстку аварійну посадку на полі поруч з аеропортом Жуковський (Підмосков'я).

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Росія
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літак розбився літак
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