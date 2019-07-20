Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини Росії

"Я втомився. Я йду?" Путін зробив заяву про крісло президента

18.5т Читати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін заявив, що не пішов би на четвертий термін, якби втомився.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю американському режисерові Оліверу Стоуну, стенограму якого опублікувала прес-служба Кремля. Він запевнив, що в такому разі не йшов би на вибори.

Зокрема, ведучий запитав президента РФ, чи втомився він, на що Путін відповів негативно. "Якби я втомився, я би не пішов на четвертий термін", – додав він.

Новини
Путін відхрестився від скандального плану Медведчука щодо Донбасу

Володимир Путін

Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше публіцист Дмитро Биков заявив, що Путін у будь-якому випадку у близькому майбутньому буде змушений передати владу.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
12
Коментарі
33
31
Смішно
7
Цікаво
3
Сумно
10
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
CARGO 100
CARGO 100
"Я устал. Я ухожу?", а на самом деле: "Если бы я устал, я бы не пошел на четвертый срок". ОБОЗ, ты "ку - ку"?
Показати коментар повністю
Відповісти
5
1
Сало Уронил
Сало Уронил
CARGO 100, это для чубатых типа вместо стакана самогона.с утра раз и хорошая новость.и все в Украине наладится.зарплаты эуропейськи.все по списку майданному.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1
Пигин Макс
Пигин Макс
А где заявление-то?
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1
Пигин Макс
Пигин Макс
Мельничук Олександр, Не могу! Мои извилины не переживали майдан. Они работают в штатном режиме.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Пигин Макс, між рядків! Між своїх звивин пошукай аналітичну.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Днепровский Олег
Днепровский Олег
Путин заурядный брехун. И только идиоты с ватными мозгами безгранично верят ему
Показати коментар повністю
Відповісти
1
2
2 з 6 відповідей | показати всі
Пигин Макс
Пигин Макс
Кризский Игорь, Зачем тебе безвиз, если ты не способен нагрести 30 евро на визу?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Сало Уронил
Сало Уронил
Кризский Игорь, сколько раз каву у парижу пыв или в видэни (прости Господи)
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1

Блоги / думки

ads pixel