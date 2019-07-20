"Я втомився. Я йду?" Путін зробив заяву про крісло президента

Президент Росії Володимир Путін заявив, що не пішов би на четвертий термін, якби втомився.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю американському режисерові Оліверу Стоуну, стенограму якого опублікувала прес-служба Кремля. Він запевнив, що в такому разі не йшов би на вибори.

Зокрема, ведучий запитав президента РФ, чи втомився він, на що Путін відповів негативно. "Якби я втомився, я би не пішов на четвертий термін", – додав він.

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Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше публіцист Дмитро Биков заявив, що Путін у будь-якому випадку у близькому майбутньому буде змушений передати владу.

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