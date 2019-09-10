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10 вересня • оновлено в 22:44
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"Я вас повій..!" Спливли нові подробиці вбивства дочками батька в Росії

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У мережі опублікували листування сестер Ангеліни, Христини та Марії Хачатурян з убитим батьком - 57-річним Михайлом. Дочки підозрюються у звірячому вбивстві чоловіка.

Зокрема, на сайті "НТВ" показали діалог між Михайлом Хачатуряном і його донькою Ангеліною від 25 січня 2018 року.

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Били молотком і ножем: сестри Хачатурян розповіли страшні подробиці вбивства батька-гвалтівника
Ангеліна, Христина і Марія Хачатурян з батьком Михайлом

Ангеліна, Христина і Марія Хачатурян з батьком Михайлом

"Вести"

Він погрожував їх вигнати і всіляко принижував:

"Ангеліна: "Ми з собакою гуляли. Інтернету не було".

Михайло:" У вас 7 хвилин. У вайбері показує, був інет чи ні. Останній раз в мережі о 21:01, набирав о 21:10".

Ангеліна: "Ну я зайшла і вийшла з собакою в 21".

Михайло: "У вас 1 хвилина".

Ангеліна: "Що за одна хвилина?"

Михайло: "Ви хочете, щоб завтра приїхав. Ок".

Ангеліна: "Ми навіть не знаємо, за що ви нас виганяєте?"

Михайло: "Квитки взяв!!!"

Ангеліна: "Добре".

Михайло: "Приїду маму вашу... .., що хорошого тварюка!"

Ангеліна: "Я маю на увазі, що зрозуміла вас".

Михайло: "У чому, що і вас ....?".

Також серед повідомлень, відправлених Хачатуряном доньці, є наступне:

  • "І Бога ім'я не давай, повія, ай, Бога ім'я не давай, Бога ім'я не давай, ай мерзота, ай повія ...."

  • "Давайте по-хорошому, я вашу маму, я вашого баригу-брата, я вас повій... До мого приїзду, щоб вас не було, я вашу маму, я вас публічно...".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 липня 2018 року у Москві три сестри 17, 18 і 19 років завдали своєму батькові Михайлу Хачатуряну більше 30 ударів ножем у області шиї і грудей.

Вони атакували його, коли він спав у своєму кріслі-качалці. Намагаючись врятуватися, Хачатурян дійшов до сходової клітки, де і помер. Пізніше в мережі з'явилося відео з камер спостереження в під'їзді.

За словами знайомих дівчат, убитий фактично тримав сестер в ув'язненні, регулярно бив, а також сексуально домагався.

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Місце
Росія Москва
Тег
Новини Росії
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