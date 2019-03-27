"Я твою д*пу захищаю у Сирії!" Російський "підполковник" влаштував скандал і потрапив на відео

У Росії в місті Салават чоловік, назвавшись "підполковником з Грозного батальйону "Схід" влаштував скандал у магазині.

"Військовий", погрожуючи продавцеві тортурами, заявляв, що пройшов Чечню і Сирію, передає ProUfu.

Повідомляється, що чоловік зайшов до магазину, щоб купити "найтонші сигарети" і запальничку, але зокрема почав розповідати історії про свої нібито армійські пригоди. Невідомий почав погрожувати продавцям, заявляючи, що вони повністю під його владою. Він також погрожував відрізати їм вуха і покласти їх у банку.

"Я твою д*пу захищаю у Сирії, лазячи через піски, бл*дь! А ти смієшся з мене. Ви підете, коли я скажу... Я подивлюся, коли війна прийде до ваших осель, а ваші чоловіки підуть у поліцаї. Я люблю різати передпліччя людям, особливо мертвим", — розповідав "підполковник".

Також буйний покупець показав хрест, який "зняв з убитого генерала у Сирії". "Двічі стріляв, в голову та ніс", — хвалився трофеєм чоловік.

Крім того, він розповів, що у 2024 році в "Росії готується революція".

Видання зазначає, що місцеві жителі знають цю людину, яка часто їх залякує. Відомо, що раніше він був судимий. Також у 2016 році у продуктовому магазині, перебуваючи в нетверезому стані, чоловік вигукував екстремістські висловлювання в оточенні наляканих покупців.

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