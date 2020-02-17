"Я тобі поріжу все обличчя!" П'яна росіянка влаштувала дебош у літаку. Відео

Нетвереза пасажирка влаштувала дебош на борту рейсу Санкт-Петербург–Сочі. Вона голосно лаялася і погрожувала попутникам.

Відео з'явилося на сторінці RT російською в Telegram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На ньому чутно, як жінка покривала пасажирів нецензурною лайкою. Вона обіцяла вбити того, хто знімав її на камеру мобільного телефону.

"Ще раз ти мене будеш знімати – я тобі відповідаю: я тобі поріжу все обличчя", – кричала дівчина.

На записі чутно, як вона каже, що два дні тому виписалася з психіатричної лікарні.

"Я психічно хвора людина. Ще раз я тобі кажу. Підстережу і в печінку всаджу ніж, зрозумів мене?", – сказала вона.

Стюардам вдалося на деякий час пасажирку заспокоїти. Але ближче до посадки вона знову почала буянити. Після приземлення дівчину передали поліції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, літак російської авіакомпанії "Аерофлот" (Барселона – Москва) здійснив позапланову посадку в столиці Польщі Варшаві через дебош п'яного пасажира на борту.

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