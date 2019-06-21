"Я тебе зґвалтую і з'їм!" У Росії неадекватний таксист похвалився відео з приниженням пасажира

У підмосковній Коломні (Росія) таксист зняв на відео, як погрожував пасажиру сексуальною розправою.
"Я тебе зґвалтую і з'їм потім", — кричав водій (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).
Конфлікт стався через незгоду водія з тарифами. Так, сервіс оцінив вартість поїздки у 88 рублів, однак господар авто вимагав 100 рублів. Молода людина відмовилася доплачувати.
У Росії таксист погрожував зґвалтувати і з'їсти пасажира
Скріншот відео
Водій же сказав, що не буде шукати 12 рублів здачі й "узагалі ціну встановлює він, а не додаток".
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії таксист відкрив вогонь по перехожих із кулемета, розстріл потрапив на відео.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.