"Я тебе зґвалтую і з'їм!" У Росії неадекватний таксист похвалився відео з приниженням пасажира

У підмосковній Коломні (Росія) таксист зняв на відео, як погрожував пасажиру сексуальною розправою.

"Я тебе зґвалтую і з'їм потім", — кричав водій (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

Конфлікт стався через незгоду водія з тарифами. Так, сервіс оцінив вартість поїздки у 88 рублів, однак господар авто вимагав 100 рублів. Молода людина відмовилася доплачувати.

У Росії таксист погрожував зґвалтувати і з'їсти пасажира Скріншот відео

Водій же сказав, що не буде шукати 12 рублів здачі й "узагалі ціну встановлює він, а не додаток".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії таксист відкрив вогонь по перехожих із кулемета, розстріл потрапив на відео.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.