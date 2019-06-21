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"Я тебе зґвалтую і з'їм!" У Росії неадекватний таксист похвалився відео з приниженням пасажира

1.6тЧитати матеріал російською

У підмосковній Коломні (Росія) таксист зняв на відео, як погрожував пасажиру сексуальною розправою.

"Я тебе зґвалтую і з'їм потім", — кричав водій (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

Конфлікт стався через незгоду водія з тарифами. Так, сервіс оцінив вартість поїздки у 88 рублів, однак господар авто вимагав 100 рублів. Молода людина відмовилася доплачувати.

У Росії таксист погрожував зґвалтувати і з'їсти пасажира

У Росії таксист погрожував зґвалтувати і з'їсти пасажира

Скріншот відео

Водій же сказав, що не буде шукати 12 рублів здачі й "узагалі ціну встановлює він, а не додаток".

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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Кaцaп - завжди падлюка! (с) Кaцaп - потомственный педераст!
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