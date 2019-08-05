"Я розмовляв із Дарвіном": священик РПЦ впав у маразм на росТБ

Священик РПЦ, протоієрей і духівник Олексіївського ставропігійного жіночого монастиря Москви Артемій Владимиров зганьбився заявою про те, що нібито розмовляв з автором теорії еволюції Чарльзом Дарвіном. Релігійного діяча не збентежив той факт, що вчений жив ще у ХIХ столітті.

За словами Владимирова, їх спілкування нібито відбулося у Вестмінстерському абатстві (Великобританія), де похований Дарвін. Маразматичні відвертощі про розмову з давно померлою людиною священик озвучив в ефірі телеканалу "Спас" (щоб подивитися фрагмент відео, доскрольте сторінку до кінця).

Священик РПЦ Скріншот відео

"У Вестмінстерському абатстві поховано багато відомих людей. Я ось недавно розмовляв з Чарльзом Дарвіном. Я не є прихильником мавпячої теорії, тому мені як священику було цікаво поговорити. "Чарльзе, як тобі там?" – звертався я до надгробка. Що ти скажеш зараз, як тобі здається, чи є якісь проміжні ланки між видами – між зеброю і жирафом?" – сказав неадекватний протоієрей, додавши, що у Дарвіна "було наївне уявлення, що археологія знайде ці проміжні ланки".

Як стверджує Владимиров, вчений нібито відповів йому. "Що ви думаєте я почув? "Панотче, не спокушайся моєю теорією, не від великого розуму я цю гіпотезу висунув, в якій зараз каюсь. Ні до ведмедя, ні до свині особисто ти не маєш ніякого відношення", – процитував священик слова, нібито сказані Дарвіном.

Підсумовуючи, неадекватний протоієрей порадів "торжеству розуму і православ'я", пожалів англосаксів і запропонував телеканалу "Спас" транслювати свої передачі англійською та китайською мовами.

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