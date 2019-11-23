Російський поет зізнався, що фінансує українську армію

Російський поет Андрій Орлов, відомий під псевдонімом Орлуша, фінансує потреби української армії тому, що він "така людина і його мотивація – бути собою".

Про це він заявив в інтерв'ю OBOZREVATEL. За його словами, "в Україні він залишив на багато більше податків за свої концерти, ніж з нього отримала податкова служба Росії за останні п'ять років".

Андрій Орлов

"Коли мені говорять: ось ти платиш податки в Росії, які в основному йдуть в кишеню Путіну, навіть на зброю з цих грошей, я думаю, йде менше. До речі, чимало грошей перевів на допомогу ВСУ прямим переводом із-за поребрика. І на лікарів, і на госпіталі, і на все інше. Повірте, я в Україні залишив податків за свої концерти набагато більше, ніж в Росії за останні п'ять років. Я не проти всіх, моя мотивація – бути собою, я така людина. Якби останні роки жив в Україні, і у мене був би український паспорт – іншим б мене це не зробило. Якщо зараз покажу вам український паспорт, я що, іншим буду? Кордон, до речі, намалювали на моїй вже дорослій пам'яті, я опинився по російському боці, а міг би цілком тоді жити і працювати в Києві чи в Одесі", – уточнив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський поет Андрій Орлов заявив, що вважає себе політичним українцем, хоч в ньому "немає ні краплі української крові".

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