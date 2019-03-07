"Я не проти!" Скандальний священик РПЦ "благословив" пісню про бомбардування США

Скандальний священик РПЦ Всеволод Чаплін відреагував на пісню "На подводной лодочке" про бомбардування Вашингтона, яку хор виконав в Ісаакієвському соборі Санкт-Петербурга.

Своєю думкою він поділився в інтерв'ю "Собеседнику". Каже, текст 40-річної давності не завадить і нині.

"Якщо в 1980 році пісня звучала як антирадянська, то сьогодні вона стала по-новому злободенною – вона показує, що наш народ готовий дати відповідь агресії Заходу. Мабуть, когось це дуже сильно налякало. Нехай краще ми будемо попереджати в жартівливій формі про те, що воля у народу є", – висловився він.

Всеволод Чаплін panorama.pub

Карати, вважає Чаплін, нікого не потрібно.

"Звичайно, це жарт: пісня гумористична, являє собою не дуже тонке знущання над радянською патріотичною риторикою. До того ж і пісня була виконана на "біс", коли навіть у рамках патріотичного концерту можна виконати і жарт", – прокоментував Чаплін.

За словами церковника РПЦ, у храмі така витівка недоречна. Однак поза стінами церкви він був би не проти слухати цю композицію.

"Цей хор вбудований у адміністративну структуру музею Ісаакіївського собору. Так що, я думаю, керівники хору повинні були розуміти, які пісні виконувати доречно в соборі. Коли в храмовому будинку командує музей, всякі бувають дивні речі", – пояснив Чаплін.

Хор в Ісаакієвському соборі Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережу обурив виступ хору російської армії у Франції.

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