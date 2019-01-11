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''Не хочу жити в Московії!'' Росіянка обурилася пропозицією Ніцой

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Щоб перемогти РФ в інформаційній війні, Україні варто вести більш серйозну кампанію, ніж перейменування Росії в Московію, як пропонує письменниця Лариса Ніцой.

Про це в коментарі OBOZREVATEL заявила російська опозиціонерка Ольга Курносова, яка до того ж пояснила, що в Росії подібні заяви вже не сприймаються всерйоз, а розцінюється, як показник поверховості українських учасників інформаційної війни.

"На мій погляд, є набагато більш серйозні проколи, на яких потрібно концентруватися, якщо ми дійсно хочемо перемагати в інформаційній війні. І не можна обходитися тільки ось такими жартівливими історіями, а повинні бути набагато більш серйозні удари", – сказала росіянка.

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Курносова просить не принижувати і не ставити всіх росіян під одну гребінку, тому що в РФ живуть різні люди.

Ольга Курносова

Ольга Курносова

Facebook Курносова

"Наприклад, я народилася в Петербурзі і все життя там прожила, і я не хочу жити в Московії, але я хочу повернути Росію собі, російському народу. І для цього в Росії потрібно міняти владу, навіть не персоналії влади, а систему влади", – вважає вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська письменниця Лариса Ніцой заявила, що Україна повинна повністю заборонити на всій своїй території російську музику. Адже під ці пісні в "Л/ДНР" катували і катують українських бійців.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Тема
Ексклюзив
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Действительно, какая там Московия! Надо переименовать на паРаша!
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Хoзяин Хохлoв
Хoзяин Хохлoв
Махал Махалыч, вислоухие в Дупляндии могут нестти любую чушь. Скоро уже все от вас забором отгородятся и будете сами выживать в дикой природе.
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