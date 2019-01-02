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Дмитро Гудков
Дмитро Гудков
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Взрывы домов в России продолжаются

14тЧитати матеріал російською

В жилом доме города Магнитогорска в Челябинской области взорвался газ. Количество жертв достигло 18 человек

"Теракт в голове автора заметки", – пишут мне в комментариях на вопрос, что же произошло в Магнитогорске.

Взрывы домов в России продолжаются

Взрывы в Магниторске

Конечно, может быть и так. Конечно, может, стоит прислушаться к местному губернатору Дубровскому, который предлагает подождать выводов следствия, не верить слухам, а верить в череду совпадений. Сначала под Новый год дом взорвался дом, потом под звуки стрельбы маршрутка, потом оцепили квартал, но все это совпадения. Может быть, давайте подождем выводов следствия.

Только одно спрошу: а скольких выводов следствия мы так и не дождались? Не буду ходить далеко – крушение самолета с доктором Лизой над Черным морем. Прошло 2 года. Итогов расследования нет.

Теракт в самолете над Синаем – сколько нас обманывали, что крушение было случайностью?

Герои России Мишкин и Чепига, поехавшие смотреть на шпиль, – это ведь, по официальной версии, тоже совпадение.

И сколько еще было таких "совпадений" – от массовой гибели людей, как в Беслане, "Норд-Осте", Сирии и Донбассе, до отдельных случаев – смерть Литвиненко, внезапная гибель спортивных функционеров?

Новини
Что случилось в Магнитогорске

Про взрывы домов 99 года можно и вовсе не говорить – связь слишком очевидна.

Я и не говорю, не берусь утверждать, но знаю другое: что ни одному официальному заявлению властей на двадцатом году диктатуры верить нельзя. Ни об экономике (вон, свежий отчет Счетной палаты о реальных цифрах экономического роста), ни о политике (ихтамнет), ни о происшествиях. Потому что вместо СМИ – Киселев, вместо выборов - спецоперация, вместо главы СК – ставленник Тамбовской ОПГ, вывозящий журналистов в лес. Кто вместо президента – тоже известно.

К власти нет ни малейшего доверия – это взаимно. Монета слишком долго вращалась на ребре – пришла пора падать. Остается лишь гадать, орлом или решкой, но вот что точно, чего не отменить – это падения.

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Автор
Дмитро ГудковДмитро Гудков
Тема
Російська воєнна загроза
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
РосіяНовини Росії
Джерело
Джерело:Facebook Дмитрия Гудкова
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Suxodrotti Kutakos
Suxodrotti Kutakos
тенденция параноидальная конечно.
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Suxodrotti Kutakos
Suxodrotti Kutakos
Харченко Вадим, а мне похуй,больше переживаю когда зарплата/пенсия выйдет на уровень хоть 2013ть .возраст знаеш ,остопизлели "еврореалии",хочется попандовать трохи еще ..
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Харченко Вадим
Харченко Вадим
Suxodrotti Kutakos, "..рашне пиздец и это меня радует"-из выступления В.В.Путина на Экономическом форуме в Санкт-Петербурге в мае 2018г.﻿
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Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
Гудков вроде не украинец, а ноет прямо так как- будто всю жизнь её пределы не покидал. )))))))))))))
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Нет, вам, «пиндосам», санкциями нас, мокшан, не заПУгать! Мы не позволим с нами разговаривать по-хамски! В Магнитогорске завсегда «ассиметричный и решительный ответ» мы можем дать! А не поймёте, снова подорвём дуплетом на Каширском и в Буйнакске!
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