Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, выступая на пленарной сессии Европейского парламента, и говоря о том, что произошло с Алексеем Навальным, неоднократно произнес слова "попытка убийства" и "отравление боевым химическим веществом". Только так, и никак иначе случившееся с Навальным характеризуют сейчас в той части мира, где признают права человека, независимый суд и прочие атрибуты демократии. "То, что произошло с Навальным, должно заставить ЕС перестать дискутировать и утвердить тот механизм, который будет аналогичен акту Магнитского в США. Таким образом, имя Навального в будущем будет ассоциироваться с санкциями ЕС против тех, кто нарушает права человека", - заявил Боррель.

В США идею "списка Навального" поддержали обозреватель The New York Times Брет Стивенс и Уильям Браудер, которые предложили Конгрессу США вместе с ЕС, Канадой, Великобританией и Австралией создать длинный список тех, кто замешан в отравлении Навального, а также сокрытии этого отравления. Очевидно, что в этом списке должны оказаться не только непосредственные участники преступления, но и заказчики, а также все те, кто создавал информационное прикрытие, включая "докторов" Рошаля и Мясникова, Симоньян, Соловьева и прочих бойцов информационного фронта.

Реакция официальной России была предсказуемой. Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД ФРГ Хайко Маасом призвал отказаться "от дальнейшей политизации ситуации с Навальным". Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что Россия уничтожила все запасы боевых отравляющих веществ, включая "Новичок". И добавил, что, поскольку он, Сергей Нарышкин, точно знает, что в момент вылета из России в Германию "в организме Навального каких-либо токсичных отравляющих веществ не содержалось", то у него, Сергея Нарышкина, "есть, конечно, много вопросов к немецкой стороне". То есть, главный внешний разведчик России прямым текстом обвинил правительство ФРГ, врачей клиники "Шарите" в том, что они специально вывезли гражданина России Навального к себе в Неметчину с коварной целью отравить его и свалить все на Россию.

На то, что Алексей Навальный - гражданин России, усиленно напирал в своем комментарии путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Если гражданин Российской Федерации поправится, поправит свое здоровье, то, конечно, все этому будут рады. Здесь речь идет о человеческой жизни, которая была спасена омскими врачами… Отслеживать состояние здоровья Навального у Кремля нет возможности", - сообщил Песков. И добавил, что никто в Кремле встречаться с Навальным не собирается. "Мы, честно говоря, не видим причин для такой встречи, не видим потребности в такой встрече. Убежден, что такой встречи не будет", - пояснил Песков. У меня есть сильное подозрение, что у Навального тоже нет большого желания встречаться со своими отравителями. Хотя, зарекаться не стоит. Возможно, встреча все же состоится. В рамках судебных процедур по делу отравления Навального…

Сейчас, когда Алексей Навальный пошел на поправку и судя по его первому тексту в Instagram, он не потерял ни своего фирменного чувства юмора, ни присутствия духа, можно начать обсуждение той новой ситуации, в которой он оказался после покушения и той новой роли, которую он теперь играет не только в российской, но и в международной политике.

"Какую биографию делают нашему рыжему. Будто он специально нанял кого-то!", - эта реплика Анны Ахматовой в связи с судом над Бродским вполне актуальна и для ситуации с Навальным. Кремлевские отравители действовали в русле традиционной для людей этого типа логике: нет человека – нет проблемы. В результате "проблема по имени Навальный" многократно увеличилась. Навальный превратился в существенный фактор международной политики.

Мой, крайне незначительный опыт общения с европейскими и американскими политиками, убеждает в том, что они, придерживаясь принципа "не умножения сущностей", стараются в таких странах как Россия выбрать одного партнера и в дальнейшем иметь дело в основном с ним. Из заметных фигур внутрироссийской оппозиции такого человека, которого бы слушали на Западе, не было. Гарри Каспарова слушают и хорошо воспринимают на Западе, но в России он уже больше публицист и политический эмигрант, а не фактор российской политики. Владимир Кара-Мурза младший известен и влиятелен в США и Европе, но большой самостоятельной роли в российской политике он не играет. Навальный после выздоровления имеет шанс занять нишу не только оппозиционного политика номер один в России, но и стать для Запада тем главным человеком, с которым следует разговаривать в северной части Евразии. Тем более, что и Путин и Лавров частично уже перестали восприниматься в США и Европе как вменяемые собеседники.

Резко выросший политический масштаб Навального пропорционально увеличивает цену ошибок и размер ответственности за принимаемые решения. Будем надеяться, что Алексей Навальный это осознает. В любом случае, его выздоровление – это отличная новость.

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