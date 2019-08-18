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"Вважають фашистами": журналіст розповіла про страхи росіян перед українцями

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Через дії кремлівської пропаганди росіяни до цих пір вважають українців фашистами і бояться їхати в Україну, думаючи, що їх розвернуть у зворотній бік.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL сказала російська журналістка Олена Риковцева, відповідаючи на запитання про відносини поміж нашими народами.

"Пропаганда постаралася, розповідаючи, що у росіян можуть бути неприємності в Україні, що нас там не люблять, що ми там агресори. Через це дуже різко знизився потік росіян, які їдуть навіть до родичів в Україну. Я перебуваю в деякому жаху, тому що так, через пропаганду Кремля, росіяни вважають українців фашистами", – засмутилася Риковцева.

Росіяни і українці

Росіяни і українці

24 канал

При цьому, журналістка не вважає, що абсолютно всі українці озлоблені на росіян через агресію керівництва їхньої країни і порівняла український приклад з грузинським. Мовляв, жоден російський турист не відчув там на собі неприязнь через недавні війни.

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"Грузини очевидно не вважають, що російський турист несе відповідальність за російську політику. Також неможливо зустріти в реальному житті роздратованого українця, який би кидався на росіян. Українці не вважають кожного, хто приїхав від нас, винним у розв'язанні війни. Але при цьому вони нескінченно обурені Путіним і його агресією", – впевнена вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український і російський народи зможуть налагодити відносини і помиритися через 15 років, як це було у випадку з Францією і Німеччиною, що теж воювали між собою.

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Теми
Російсько-український конфлікт російська пропаганда Російська воєнна загроза
Особи
Олена Риковцева Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
пропаганда Новини Росії війна
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