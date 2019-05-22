Залучили навіть Трампа: Піонтковський розповів про успіхи Москви щодо повернення Донбасу Україні

Москва провела велику операцію в США — президенту країни Дональду Трампу втовкмачили, що в усіх його проблемах у справі "рашагейт" винна Україна і його позиція щодо неї має бути жорсткішою.

Тому Трамп активізував свою пропутінську діяльність, що створює сприятливі можливості для Москви нав'язати Києву і новій владі свою інтерпретацію Мінських угод — повернути Донбас на умовах Росії, написав у блозі на OBOZREVATEL російський політолог Андрій Піонтковський.

"Позиція Трампа вже відбилася в образливо-низькому рівні делегації США на інавгурації Зеленського. Так що Москва взялася за своє первинне завдання: заштовхнути "Л/ДНР" як ракову пухлину в політичне тіло України. А із недостріляних російськими спецслужбами бандитів зробити шанованих українських політичних діячів, що блокуватимуть будь-який небажаний політичний рух України", — вважає Піонтковський.

Андрій Піонтковський belprauda.org

Політолога також насторожує позиція президента Зеленського щодо Росії, в якій, за його словами, проглядається тенденція до здачі певних зовнішньополітичних позицій України.

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"У своїй інавгураційній промові він жодного разу не вжив слова "російська агресія", що досить дивно для президента країни, яка цій агресії піддалася. Виникає маса запитань в Україні, у Москві і в усьому світі — ху із містер Зеленський? У цьому ключі неможливо вимагати від пропутінського Трампа, щоб б він був більш проукраїнським, ніж самі українці і новообраний президент", — вважає політолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр іноземних справ Росії Сергій Лавров зробив Володимиру Зеленському пропозицію щодо Донбасу і обміну полонених за принципом "всіх на всіх".

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