Втратив хвіст: у Росії трапилася НП із вертольотом із туристами

У Росії вертоліт Мі-8 із туристами на борту здійснив жорстку посадку на Камчатці.

Надзвичайна подія трапилася в районі Кроноцького заповідника. Вертоліт належить авіакомпанії "Вертикаль-Т", повідомляє "РИА Новости".

"За попередніми даними, вертоліт, що прямував у Долину гейзерів, здійснив жорстку посадку. На борту Мі-8 перебували 25 осіб, одна із них отримала травми", – розповіло джерело в оперативних службах регіону.

Мі-8 Ілюстрація

Він додав, що у машини може бути пошкоджена хвостова частина. Подробиці події з'ясовуються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський військовий пасажирський літак Ту-134, під час перебування над Балтійським морем, через погані погодні умови залетів у повітряний простір Литви.

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