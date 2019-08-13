Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини Росії

Втратив хвіст: у Росії трапилася НП із вертольотом із туристами

2.1т Читати матеріал російською

У Росії вертоліт Мі-8 із туристами на борту здійснив жорстку посадку на Камчатці.

Надзвичайна подія трапилася в районі Кроноцького заповідника. Вертоліт належить авіакомпанії "Вертикаль-Т", повідомляє "РИА Новости".

"За попередніми даними, вертоліт, що прямував у Долину гейзерів, здійснив жорстку посадку. На борту Мі-8 перебували 25 осіб, одна із них отримала травми", – розповіло джерело в оперативних службах регіону.

Новини
Усе місто у спецназі, в небі вертольоти: мережу шокували кадри "окупованої" Москви

Мі-8

Мі-8

Ілюстрація

Він додав, що у машини може бути пошкоджена хвостова частина. Подробиці події з'ясовуються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський військовий пасажирський літак Ту-134, під час перебування над Балтійським морем, через погані погодні умови залетів у повітряний простір Литви.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
6
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...