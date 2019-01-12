Втратили зв'язок: стало відомо про новий космічному провалі Росії

Російські вчені втратили зв'язок із орбітальним телескопом "Радіоастрон".

Як розповів керівник наукової програми "Радіоастрон" член-кореспондент РАН Юрій Ковальов, телескоп перестав відгукуватися на команди з Землі. Незважаючи на втрату керування, він продовжує працювати, передає "Газета.Ru".

Уточнюється, що апарат не передає телеметрію, проте з нього, як і раніше, можна отримати наукові дані.

Телескоп "Радіоастрон" "Говорит Москва"

"Радіоастрон" — проект орбітального радіотелескопу, головну роль в якому грає Росія. На орбіту телескоп запустили в 2011 році з Байконура на борту апарата "Спектр-Р".

Радіотелескоп призначений для спільної роботи з глобальною наземною мережею понад 60 радіотелескопів, утворюючи єдиний наземно-космічний інтерферометр з наддовгою базою (РНДБ) дуже високого кутового дозволу — до семи мікросекунд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський космічний апарат "Космос-2430" системи попередження про ракетний напад "Око", запущений ще в 2007 році, зійшов з орбіти і згорів в атмосфері.

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