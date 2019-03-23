"Втратили глузд!" Макаревич зі свинею влаштував загадковий переполох в Держдумі. Фотофакт

Лідер групи "Машина времени" Андрій Макаревич під час засідання громадської ради при комітеті Держдуми РФ з культури намалював на аркуші свиню в окулярах.

На малюнку тварини, фото якого опублікував Life, був напис: "Я за культуру", яка в незакінченому вигляді читалася як "Я за культ".

Російські журналісти вирішили, що музикант занудьгував і спробували з'ясувати це безпосередньо. Але Макаревич дорікнув журналістам в тому, що вони заглядають в чужі записні книжки.

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"Краще б ЗМІ писали, що відбувалося на засіданні Громадської ради Комітету Держдуми з культури. Я думаю, що вони (журналісти) зійшли з розуму. У них голови повернуті не в ту сторону. Треба слухати, про що доповідач говорить, а не заглядати в чужі записні книжки", - сказав музикант.

Прес-секретар і соратник співака Антон Чернін сказав "КП ", що Макаревич досить часто малює.

"Він же художник. Я багато разів спостерігав, як він сидить, тебе слухає, а рука автоматично в книжці щось малює".

Андрій Макаревич КП

На питання, чому саме свиня і чи була це карикатура, Чернин відповів, що художника ніхто не зрозуміє.

"А хто ж художника зрозуміє? Коли він кота малює або рибу, це щось означає? Або - кота з гітарою, рибу в спідниці? Я всього лише прес-секретар, я не можу влізти в чужу голову. Думаю, це не те що політична карикатура. Просто людина малює автоматично... "- резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Макаревича шокував процвітаючий в Росії маразм.

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